Erst gestern wurde auf Vanity Fair eine ganze Ladung Bilder zu Denis Villeneuves Dune veröffentlicht, in dem unter anderen auch Publikumsliebling Zendaya („Greatest Showman“, „Spider-Man: Homecoming“) mitspielt. Die Bilder erlauben einen ersten Einblick in den Blockbuster und gaben einen ungefähren Hinweis darauf, was wir Ende des Jahres von der Verfilmung von Frank Herberts Best-Seller-Buchreihe erwarten dürfen. Sollte euch das noch nicht gereicht haben, gibt es nun einen kleinen Nachschlag.

Zendaya stellt Dunes Chani vor

Wie wir nun wissen, spielt die US-amerikanische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin, die in den letzten Jahren insbesondere durch ihre Rolle als MJ in den Comicverfilmungen zu Spider-Man aufgefallen ist, in Dune die Figur der Chani. Von dieser mysteriösen Bewohnerin des Wüstenplaneten Arrakis träumt der Protagonist der Geschichte, Paul Atreides, beständig. Ohne euch spoilern zu wollen, dürfen wir wohl behaupten, dass Zendaya mit Chani eine äußerst wichtige Rolle in dem Universum inne hat.

Zendaya hat auf Twitter nun ein weiteres Bild zu ihrer Rolle veröffentlicht, welches die so bezeichnete Fremen in voller Montur vor einem Felsen zeigt. Und auch wenn das Bild selbst vielleicht nicht sonderlich aussagekräftig ist, so dürfte es für viele Fans der Schauspielerin wohl schon ausreichen, einen kleinen Einblick in ihre Rolle gewonnen zu haben. Anhänger der originalen Buchreihe können sich währenddessen darauf freuen, den Charakter der Chani nach fast 20 Jahren wieder in Fleisch und Blut bewundern zu können.

Zuletzt hatte diese Rolle nämlich die tschechische Schauspielerin Barbora Kodetová inne, die Chani in der US-amerikanischen Miniserie „Children of Dune“ verkörpert hat, eine Fortsetzung der vorangegangenen Dune-Miniserie „Dune – Der Wüstenplanet“, die im Jahr 2000 veröffentlicht und unter der Regie von John Harrison für den amerikanischen SciFi Channel produziert wurde. Die Produktion wurde damals relativ positiv aufgenommen, auch wenn das geringe Budget und die damit einhergegangenen schlechten Spezialeffekte ihren Tribut gefordert haben.

Dune von Denis Villeneuve

Die Neuverfilmung von „Der Wüstenplanet“ wird unter der Regie von Denis Villeneuve („Blade Runner 2049“, „Sicario“) realisiert, der bereits angekündigt hat, einen Zweiteiler aus dem Stoff zu machen. Seiner Aussage nach hätte er sich geweigert, die Geschichte in einen einzelnen Film zu stopfen, da die Welt der Bücher dafür viel zu komplex sei und ihre Kraft aus den Details beziehe. Die Hauptrolle wird von Timothée Chalamet übernommen, den wir vor Kurzem erst in Greta Gerwigs „Little Woman“ bewundern durften, wo er Laurie Laurence verkörpert hat.

© Warner Bors. Pictures/Chiabella James

Neben Zendaya und Chalamet spielen in der Neuverfilmung von Dune auch Jason Momoa als Duncan Idaho mit, Rebecca Ferguson als Lady Jessica, Josh Brolin als Gurney Halleck, Dave Bautista als das Biest Glossu Rabban und Javier Bardem als Stilgar. Der Films selbst soll Ende dieses Jahres veröffentlicht werden, nämlich am 17. Dezember 2020. Natürlich nur, wenn die so bezeichnete Coronakrise bis dahin überwunden wurde. Ob die bisherigen Einschränkung aufgrund des Ausbruchs von SARS-CoV-2 bereits zu Verzögerungen bei der Produktion geführt haben, ist bis jetzt nicht bekannt.