DOOM: The Dark Ages – Mittelalter-Epos mit neuen Waffen und epischen Kämpfen

Seit heute können Spieler auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC in id Softwares neuestem Spiel DOOM: The Dark Ages durch die Horden der Hölle pflügen. Das Spiel ist als Prequel zu den hochgelobten Titeln DOOM (2016) und DOOM: Eternal angesiedelt und versetzt den Doom Slayer in einen mittelalterlichen Krieg zwischen den Sentinels, der Hölle und den Maykrs. Obwohl die filmreife Geschichte in der Vergangenheit spielt, bietet der neueste Teil neue Charaktere, Umgebungen und Waffen, die der Slayer in der umfassenden Kampagne nutzen kann.

Wie lange dauert die Kampagne?

Wie lange benötigt man, um DOOM: The Dark Ages zu beenden? Für Spieler, die neu in der DOOM-Reihe sind, könnte DOOM: The Dark Ages als langwierig für einen Ego-Shooter erscheinen. Doch diejenigen, die bereits die Dämonen der Hölle in DOOM: Eternal bezwungen haben, können eine ähnliche Spielzeit erwarten. In meinem Durchlauf benötigte ich rund 18 Stunden, um die neueste Kampagne des Slayers zu beenden.

Natürlich variiert die Spielzeit, abhängig davon, wie du spielst. Mit insgesamt 22 Levels in DOOM: The Dark Ages können einige dieser Missionen bis zu einer Stunde dauern, während andere in nur 15 Minuten abgeschlossen werden können. Besonders die längsten Missionen befinden sich am Ende der Kampagne. Diese Zeiten hängen auch davon ab, wie viel Zeit du damit verbringst, jede Ecke zu erkunden, um die zahlreichen Geheimnisse im Spiel zu entdecken. Ich habe persönlich viel Zeit in der ersten Hälfte des Spiels abseits der üblichen Pfade verbracht, aber mich am Ende auf die Hauptmission konzentriert.

Vollständige Abschlüsse und Herausforderungen

Was ist notwendig, um 100% in DOOM: The Dark Ages zu erreichen? Spieler, die einen vollständigen Abschluss in DOOM: The Dark Ages anstreben, werden feststellen, dass sich die Spielzeit erheblich verlängert. Dazu gehört, jedes Geheimnis zu entdecken und jedes Upgrade zu kaufen, was die Anzahl der gespielten Stunden leicht erhöht.

Die Kampagne von DOOM: The Dark Ages bietet nicht nur intensive Kämpfe, sondern auch eine tiefere Erzählung, die den Ursprung des Doom Slayers näher beleuchtet. Diese Kombination aus Action und Geschichte macht das Spiel zu einem Muss für Fans der Reihe und Neueinsteiger gleichermaßen.

Neuerungen und Gameplay

Welche Neuerungen bietet DOOM: The Dark Ages im Vergleich zu seinen Vorgängern? DOOM: The Dark Ages führt Spieler in ein neues, schwereres Kampferlebnis ein, das strategische Auseinandersetzungen betont. Der Doom Slayer wird als „eiserner Panzer“ dargestellt, ausgestattet mit verbesserten Nahkampfoptionen und einer Zeitlupen-Glory-Kill-Funktion für eine verbesserte Kontrolle während der Kämpfe. Neu eingeführt wird der Schildsäge, der für Blocken, Parieren und Angreifen in einem einzigen Input verwendet werden kann.

Spieler können auch neue Waffen wie den Schädelbrecher einsetzen, eine Waffe, die Knochensplitter auf Feinde abfeuert. Nahkampfwaffen wie ein Panzerhandschuh, ein Eisenkeul und eine Kugelkette stehen ebenfalls zur Verfügung. Zum ersten Mal in der Serie können Spieler Fahrzeuge steuern, wie einen kybernetischen Drachen oder einen 30-stöckigen Atlan-Mech, um Feinde während bestimmter Spielabschnitte zu bekämpfen.

Bist du gespannt darauf, DOOM: The Dark Ages zu spielen? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit.