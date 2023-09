Release von Dishonored 3 liegt im gleichen Zeitraum wie The Elder Scrolls 6

Microsoft hat sich eine große Datenpanne geleistet. In dem Leak wurden unter anderem die kommenden Nachfolger-Modelle der Xbox Series X sowie der neue Controller enthüllt.

In dem Leak versteckt sich außerdem eine Liste mit Spielen von Bethesda, die in den kommenden Jahren erscheinen werden. Darunter befindet sich auch ein neuer Titel von Arkane Studios, die zuletzt an Redfall und Deathloop gearbeitet haben.

Dishonored 3 könnte seinen Release in drei Jahren feiern

Welcher neue Titel soll das sein? Dem Dokument zufolge soll es sich bei dem kommenden Spiel um Dishonored 3 handelt. Dabei handelt es sich um den dritten Teil einer populären Stealth-Action-Reihe des Entwicklerstudios.

Wann erscheint der Titel? Das Spiel soll im gleichen Zeitraum wie The Elder Scrolls 6 erscheinen. Das bedeutet, dass wir den Titel wohl nicht vor 2026 erwarten dürfen.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erschien 2016, dementsprechend würden zwischen den beiden Teilen zehn Jahre liegen.

Die Liste aus dem Leak seht ihr hier:

Das Datum im Dokument ist mittlerweile allerdings veraltet. Hier ist noch die Rede davon, dass Starfield beispielsweise im Fiskaljahr 2021 erscheinen sollte. Allerdings ist der Titel erst seit wenigen Wochen erhältlich.

Dementsprechend wird es nicht mehr der Fall sein, dass „Dishonored 3“ und „The Elder Scrolls 6“ im Fiskaljahr 2024 erscheinen werden. Doch da die beiden Titel innerhalb eines Jahres genannt werden, könnte sich der Release der beiden Spiele aneinander orientieren.

Worum geht es in der Dishonored-Reihe? Sowohl „Dishonored“ als auch „Dishonored 2“ spielen in derselben fiktiven Welt, die sich in einer frühen Phase der Industrialisierung befindet.

Im ersten Teil schlüpfen wir in die Rolle von Corvo Attano, einem Leibwächter der Kaiserin. Ihm wird jedoch fälschlicherweise der Mord an der Kaiserin vorgeworfen, weshalb es gilt, seine Unschuld zu beweisen.

15 Jahre nach dem Ende des ersten Teils spielen wir die Tochter der getöteten Kaiserin, Emily Kaldwin. Auch ihr wird fälschlicherweise ein Attentat angehangen.