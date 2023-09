The Elder Scrolls 6: Erscheint nicht für PS5 laut geleaktem Dokument

Lange Zeit über fragten sich Fans, ob das kommende Rollenspiel The Elder Scrolls 6 auch für die PS5 erscheinen wird. Zwar schienen die Chancen zu keiner Zeit sonderlich groß, aber eben auch nie komplett unwahrscheinlich.

Gleichzeitig waren die Aussagen von Bethesda und Xbox zu diesem Thema nie konkret und immer eher ausweichend, vor allem aber wohl deswegen, da der Release des Titels aktuell noch in weiter Ferne liegt.

War es das für die Hoffnungen auf eine PS5-Version?

Nun ist aber offenbar Bewegung in die ganze Thematik hineingekommen. PlayStation-Fans dürften sich über die neueste Entwicklung jedoch weniger freuen.

So hat der Autor Stephen Totilo auf Twitter ein Gerichtsdokument geteilt, in dem die Bethesda-Titel seit 2018 und bis in die Zukunft aufgelistet sind, mit darunter auch das vor kurzem veröffentlichte „Starfield“ sowie das lang erwartete Rollenspiel „The Elder Scrolls 6“.

Außerdem werden darin weitere spannende Details wie der Releasetermin sowie die Plattformen aufgelistet, für die das Rollenspiel erscheinen soll.

Genannt werden in der letzten Spalte des Dokuments, in dem es um „The Elder Scrolls 6“ geht, lediglich die Xbox sowie der PC als Plattformen, von der PlayStation 5 ist hier keine Rede. Entsprechend ist anzunehmen, dass eine solche Version von Bethesda und Microsoft nicht geplant ist.

Unterhalb der Spalte von „The Elder Scrolls 6“ findet sich zudem ein Zitat von Phil Spencer aus dem Jahr 2021, das wie folgt lautet:

„Aber um auf der Xbox vertreten zu sein, möchte ich, dass wir in der Lage sind, das komplette Paket dessen, was wir haben, anzubieten. Und das trifft zu, wenn ich an Elder Scrolls 6 denke.“

Woher stammt das Dokument? Dabei handelt es sich um ein Dokument, das im Zuge der Gerichtsverhandlungen zwischen Microsoft und der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörde FTC erstellt wurde. Bei dieser Verhandlung wird bereits seit längerer Zeit bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gestritten.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wann wir The Elder Scrolls VI veröffentlicht?

Neben den unterstützen Plattformen dürfte die Frage nach dem Releasetermin von „The Elder Scrolls 6“ wohl mit am wichtigsten für Fans sein. Umso interessanter also, dass in dem veröffentlichten Dokument auch erwähnt wird, dass der Titel „2026 oder später“ veröffentlicht werden soll.

Und auch wenn das Jahr 2026 noch sehr weit entfernt zu sein scheint, könnte der Zusatz „oder später“ wohl eher passen, wenn man Bethesda und deren Veröffentlichungen über die letzten Jahre genauer beobachtet hat.

Da zwischen Fallout 76 und Starfield insgesamt ein Zeitraum von fünf Jahren lag, könnte es bei „The Elder Scrolls 6“ ähnlich aussehen.