Directive 8020: Dark Pictures Anthology Staffel 2 spielt im Weltall, erste Infos im Überblick

Es war bereits bekannt, dass The Devil in Me das Finale von Staffel 1 der Dark Pictures Anthology bilden wird. Die eigenständige Episode erscheint am 18. November 2022 für die verschiedenen Plattformen. Eine zweite Staffel wurde zwar vermutet, eine Bestätigung dafür gab es bislang aber nicht.

Nun ist durch ein Teaser-Video jedoch bekannt geworden, dass es nicht nur tatsächlich eine zweite Staffel geben wird, sondern auch welche Episode uns als Auftakt erwartet. Besonders überraschend ist dabei das zugrundliegende Setting, denn die Spieler*innen werden dieses Mal in den Weltraum geschickt.

Dark Pictures Anthology Staffel 2 im Überblick

Bereits vor einigen Monaten bekamen aufmerksame Leser durch entsprechende Markenschutzeinträge einen ersten Vorgeschmack darauf, was sie in Staffel 2 der Anthologie erwarten könnte. Zwar ist nicht gesagt, dass alle Einträge als eigenständige Episode erscheinen werden, doch zumindest „The Dark Pictures: Directive 8020“ hat sich nun bereits als korrekt erwiesen.

Directive 8020 spielt im Weltraum

Wie bereits im Vorfeld vermutetet, werdet ihr in „Directive 8020“ in den Weltraum verfrachtet, um dort gegen den Tod zu kämpfen. In dem veröffentlichten Teaser hören wir zu Beginn die Stimme eines Mannes namens Commander Stafford, der offenbar das Aufklärungsschiff Cassiopeia befehligt und in der Cetus-Konstellation unterwegs ist.

Er berichtet über leichte Schäden an der Außenseite seines Schiffs, das von irgendetwas getroffen worden ist, während es auf dem Weg zu der Supererde Tau Ceti f ist.

Im Anschluss bekommen wir die Stimme eines Crewmitglieds namens Thomas Carter zu hören. Dieser berichtet verzweifelt, dass Simms, ein Kollege, versucht hat in zu töten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Weitere Infos von offizieller Seite werden für den 18. November 2022 erscheint, dem Releasetermin von „The Devil in Me“ für PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC.