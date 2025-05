Die spannende Geschichte hinter Donkey Kongs erstem Auftritt und neuem Abenteuer

Donkey Kong ist eine der prägnantesten Figuren von Nintendo, eine zentrale Figur, deren weltweite Anziehungskraft ungebrochen ist. Seine Abenteuer im digitalen Dschungel und Auftritte in zahlreichen Spin-offs haben ihm einen festen Platz unter den beliebtesten Charakteren des Unternehmens gesichert. Zudem erhielt Donkey Kong mit der Ankündigung des ambitionierten Titels „Donkey Kong Bananza“ besondere Aufmerksamkeit, der kurz nach der neuen Konsole Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Doch trotz dieser jahrzehntelangen Berühmtheit gibt es ein faszinierendes Stück Trivia, das selbst engagierten Fans oft entgeht: Der erste Auftritt des Donkey Kong, den die meisten heute kennen und lieben, ist nicht das bahnbrechende Arcade-Spiel von 1981, das seinen Namen trägt.

Die wahre Geschichte von Donkey Kongs Debüt

Was war wirklich Donkey Kongs erster Auftritt? Das originale Donkey Kong Arcade-Spiel, das im Juli 1981 von Nintendo veröffentlicht wurde, war ein kulturelles Phänomen, das Nintendo of America aus einer finanziellen Krise rettete und seine ikonischen Charaktere etablierte. Nintendo verkaufte etwa 132.000 Arcade-Automaten von Donkey Kong in Japan und den Vereinigten Staaten, ein monumentaler Erfolg während des goldenen Zeitalters der Arcade-Spiele.

Dieses kommerzielle Triumph katapultierte Nintendo in das globale Gaming-Bewusstsein und etablierte zugleich das Plattform-Genre. Doch dieser Donkey Kong war ein Antagonist, der junge Frauen entführte und sie auf gefährliche Baustellen brachte, ein weit entferntes Bild von dem Krawatte tragenden Helden, den wir heute kennen.

Die Transformation von Donkey Kong

Wie wurde Donkey Kong zum Helden? Die Wandlung von Donkey Kong vom Arcade-Bösewicht zum geliebten Helden begann mit der bahnbrechenden Veröffentlichung von „Donkey Kong Country“ für das Super Nintendo Entertainment System im November 1994. Entwickelt von der britischen Firma Rare, war dieses Spiel ein grafisches Wunderwerk, das vorgerenderte 3D-Grafiken nutzte, um seinen Charakteren beispiellose Details und visuelle Eleganz zu verleihen.

Wichtiger noch, „Donkey Kong Country“ stellte seinen titelgebenden Charakter neu dar. Dieser neue DK war ein mächtiger, bananenhortender, krawattetragender Protagonist, der seine gestohlenen Früchte von den schurkischen Kremlings-Krokodilen zurückerobern musste. Das Spiel war ein massiver kritischer und kommerzieller Erfolg, der die Donkey Kong-Marke wiederbelebte und einer ganzen neuen Generation den Charakter näherbrachte.

Die Rolle von Cranky Kong

Wer ist eigentlich Cranky Kong? Das Handbuch für „Donkey Kong Country“ war der erste Ort, an dem explizit erwähnt wurde, dass Cranky Kong der Affe aus dem Arcade-Spiel von 1981 ist. Das Spielhandbuch beschreibt Cranky als den „originalen Donkey Kong, der in seinem eigenen Coin-op-Hit die Hauptrolle spielte!“

Diese Retcon positioniert den heroischen Donkey Kong aus „Donkey Kong Country“ und nachfolgenden Abenteuern als Donkey Kong III oder allgemein als den Enkel des ursprünglichen Arcade-Bösewichts. Diese narrative Änderung bewahrte geschickt die gesamte Geschichte der Donkey Kong Arcade-Spiele als Kanon innerhalb der neuen Serie und erlaubte es dem neuen Donkey Kong, als unmissverständlicher Held aufzutreten.

Ein neues Kapitel für Donkey Kong

Was erwartet uns mit Donkey Kong Bananza? Donkey Kong wird mit der Veröffentlichung von „Donkey Kong Bananza“ am 17. Juli 2025 zurückkehren. Dieses neue Kapitel in der Donkey Kong-Saga verspricht spannende Abenteuer und knüpft an die robuste Tradition an, die mit „Donkey Kong Country“ begann.

Während Fans auf die Veröffentlichung warten, bleibt die Faszination für Donkey Kong und seine Entwicklung ein spannendes Thema. Was denkst du über die Evolution von Donkey Kong? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!