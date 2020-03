In diesem Jahr zelebrieren wir 20 Jahre Die Sims und offenbar feiern ab sofort einige prominente Persönlichkeiten mit! Die neue „Spiele Schicksal“-Kampagne von EA soll Spieler von Die Sims 4 mehr denn je dazu einladen, seiner Kreativität und seinen Ideen freien Lauf zu lassen.

Dazu hat sich der Publisher Unterstützung von Schauspielerin und Sängerin Vanessa Hudgens, Schauspieler Adam Zdrójkowsk, Popsänger Bilal Hassani, YouTube-Star und Filmemacher Joe Sugg sowie der deutschen Influencerin Melina Sophie geholt.

Der Meme-Generator für Die Sims 4

In diesem Sinne sind unter anderem Videos erschienen, in denen sich die jeweiligen Stars in ihr Sim-Ebenbild verwandeln, um ihre Botschaft zu verbreiten. LGBTGQ -Youtuberin Melina Sophie steht hierbei vor allem dafür ein, dass jeder den lieben sollte, den er möchte:

Die internationale Kampagne „Spiele Schicksal“ bietet in diesem Kontext auch einen Meme-Generator an, der eine bunte Auswahl an Bildern und passenden Texten bietet. Wer also schon immer mal Memes basteln wollte, bekommt hiermit eine passende und leicht zu bedienende Möglichkeit.

All das findet ihr auf der Website zu „Die Sims 4“. Dort befindet sich außerdem eine Galerie, in der ihr die Entwicklung der Lebenssimulation nachverfolgen könnt, insbesondere den innovativen Fortschritt, die die Reihe in den letzten 20 Jahren durchgemacht hat. Dort könnt ihr außerdem die einzelnen Stars in ihrer Sim-Form kostenlos herunterladen.