Die 10 seltensten Fische in Animal Crossing New Horizons und wie du sie fängst

In der Welt von Animal Crossing: New Horizons gibt es viele Fische zu fangen, aber einige davon sind besonders selten und wertvoll. Wenn du ein begeisterter Sammler bist, dann ist diese Liste der zehn seltensten Fische genau das Richtige für dich. Hier erfährst du, wann und wo du diese Schätze findest und wie du sie am besten an Land ziehst.

Coelacanth

Was macht den Coelacanth so besonders? Der Coelacanth ist nicht nur selten, sondern auch dramatisch. Dieses prähistorische Wesen taucht nur bei Regen auf, was die Chancen, es zu sehen, erheblich verringert. Du kannst es das ganze Jahr über und zu jeder Tageszeit im Meer fangen, aber das Wetter macht es zu einem Glücksspiel. Sein Schatten ist groß, oft mit Seebarschen oder Roten Schnappern verwechselt.

Der Lohn für deine Geduld sind 15.000 Sternis und ein beeindruckender Eintrag in deinem Kritipedia. Ob du ihn in deinem Zuhause präsentierst oder verkaufst, um dir einen goldenen Toilettensitz zu leisten, bleibt dir überlassen.

Barreleye

Warum ist das Barreleye so schwer zu finden? Mit seinem durchsichtigen Kopf und den leuchtenden Augen wirkt das Barreleye wie aus einem Science-Fiction-Film. Es lauert im Meer, jedoch nur zwischen 21 Uhr und 4 Uhr morgens, ideal für nächtliche Fischer. Es ist das ganze Jahr über verfügbar, doch seine Spawn-Rate ist äußerst gering.

Sogar mit Köder kann es Stunden dauern, bis du eines siehst. Wenn du es schließlich fängst, erwarten dich 15.000 Sternis oder ein beeindruckter Blathers. Eine Trophäe, die den Aufwand wert ist.

Stringfish

Wann kannst du den Stringfish fangen? Der Stringfish ist ein saisonales Abenteuer, das nur von Dezember bis März in der nördlichen Hemisphäre verfügbar ist. Er schwimmt in Flussklippen und Teichen, die nur mit einer Leiter oder Treppe erreichbar sind, und erscheint nur zwischen 16 Uhr und 9 Uhr morgens.

Sein Schatten ist ähnlich wie der anderer Flussfische, daher benötigst du viel Köder und Optimismus. Der Fang bringt dir satte 15.000 Sternis ein, und das Gefühl, dein Museum vor dem Frühling vervollständigt zu haben, ist unbezahlbar.

Walhai

Wie fängt man einen Walhai? Der Walhai ist der entspannteste aller seltenen Haie. Er ist von Juni bis September zu jeder Stunde im Ozean zu finden. Kein nächtlicher Zeitplan oder Höhenanforderungen nötig. Wenn du ihn fängst, erhältst du 13.000 Sternis und einen Fisch, der größer ist als dein Dorfbewohner.

Stell dir vor, wie du ein Exemplar in deinem Wohnzimmer platzierst und es wie ein kleines Aquarium wirken lässt. Ein garantierter Flex für deine Besucher.

Weißer Hai

Was macht den Weißen Hai so begehrenswert? Der Weiße Hai ist von Juni bis September zwischen 16 Uhr und 9 Uhr morgens zu fangen. Wie alle Haie in New Horizons erkennst du ihn zuerst an seiner charakteristischen Rückenflosse im Wasser.

Der Fang eines Weißen Hais bringt 15.000 Sternis und das Gefühl, einen der berüchtigtsten Raubtiere der Natur mit einer Cartoon-Angel gefangen zu haben. Wenn dein Köder knapp wird, versuche es am Pier, wo die Spawn-Rate für Flossenfische etwas höher ist.

Hammerhai

Wann ist die beste Zeit für den Hammerhai? Der Hammerhai ist ein Nachtjäger. Zwischen 20 Uhr und 4 Uhr morgens von Juni bis September im Ozean zu finden, ist er dank seines Schattens und seiner Flosse leicht zu erkennen.

Er ist zwar nicht so wertvoll wie sein weißer Cousin (8.000 Sternis), aber dennoch ein seltener Fang, der deine Sommerfischliste bereichert. Außerdem sieht er in deinem Museum großartig aus.

Sägehai

Warum solltest du den Sägehai nicht verpassen? Der Sägehai hat buchstäblich eine Kante. Mit seiner gezackten Schnauze ist er ein weiterer Flossenfisch, der von Juni bis September zwischen 16 Uhr und 9 Uhr morgens im Ozean zu finden ist.

Er verkauft sich für respektable 12.000 Sternis. Wenn du die Haie sammelst, ist er ein Muss. Bereite dich darauf vor, viele Seebarsche zu fangen, bevor du ihn an der Leine hast.

Arapaima

Wo findest du den Arapaima? Der Arapaima sieht aus, als gehöre er in eine Dinosaurierausstellung. Er ist von Juni bis September zwischen 16 Uhr und 9 Uhr morgens in Flüssen zu finden. Sein massiver Schatten und sein Wert von 10.000 Sternis machen ihn zu einem verlockenden Ziel.

Er ist zwar nicht so selten wie der Stör, kann aber trotzdem schwer zu finden sein. Fischen auf geheimnisvollen Inseln kann helfen, wenn dein Heimatfluss trocken ist.

Blaue Marlin

Was macht den Blauen Marlin so speziell? Der Blaue Marlin ist die Diva des Piers. Er erscheint nur am Pier und ist von November bis April und erneut von Juli bis September zu jeder Tageszeit verfügbar.

Seine Lage macht ihn schwieriger als andere zu fangen. Mit einem Wert von 10.000 Sternis ist er ein großer Fisch mit einer großen Persönlichkeit. Bringe viel Köder mit und stelle sicher, dass du am richtigen Ort bist.

Dorado

Warum ist der Dorado so begehrt? Der Dorado ist die Definition von „groß oder gar nicht“. Dieser goldene Fisch erscheint von Juni bis September zwischen 4 Uhr und 21 Uhr in Flüssen. Er ist einer der begehrtesten Fische im Spiel und verkauft sich für 15.000 Sternis.

Er ist häufiger in breiten Flussmündungen zu finden, also versuche, in der Nähe des Flussanfangs oder auf geheimnisvollen Inseln zu fischen. Sobald du einen gefangen hast, hast du offiziell Gold gefunden.

Welche dieser seltenen Fische hast du schon gefangen? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!