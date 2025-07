Diablo 4 Update im Juli 2025 – Endlich fehlerfreie Albtraum-Dungeons!

Diablo 4 steht kurz vor einem weiteren bedeutenden Update, das die aufgetretenen Probleme der aktuellen neunten Saison, Sünden der Horadrim, beheben soll. Diese Saison hat mit den neuen Eskalierenden Albtraum-Dungeons und Horadrim-Zaubern für Furore gesorgt, doch die Implementierung verlief nicht reibungslos. Nach mehreren Patches, die teilweise zurückgezogen und neu veröffentlicht werden mussten, bringt die Version 2.3.2 nun weitere Korrekturen.

Was bringt das neue Update?

Welche Probleme werden behoben? Das neueste Update, das am 29. Juli 2025 für PC, Xbox und PlayStation live geht, konzentriert sich auf zahlreiche Fehlerbehebungen. Besonders die Eskalierenden Albtraum-Dungeons erhalten hierbei besondere Aufmerksamkeit. Es wurden Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass Affixe korrekt angewendet werden und Belohnungstruhen tatsächlich erscheinen. Auch der Spielfluss der Sünden der Horadrim-Quests wird verbessert, indem ein Soft-Lock im saisonalen Quest „Weisheit der Auserwählten“ behoben wird.

Was ist mit dem Vessel of Hatred DLC? Obwohl das Hauptaugenmerk auf dem Basisspiel liegt, gibt es auch eine kleine Anpassung im DLC. Ein Problem, bei dem Kirma im Kichuk-Stützpunkt aus dem Bossbereich gelockt werden konnte, wurde behoben.

Detaillierte Patchnotes

Welche Fehler wurden im Basisspiel korrigiert? Die Liste der behobenen Probleme ist umfangreich. Ein Highlight ist die Verbesserung der Zugänglichkeit, indem ein Fehler behoben wurde, bei dem Chat-Kanäle nicht vom Screen Reader gelesen wurden. Weiterhin gibt es Korrekturen bei den Sünden der Horadrim, um die Spielfortschritte nicht zu blockieren und das Inventar zu entlasten.

Die Dungeons und Events haben ebenfalls zahlreiche Anpassungen erfahren. Beispielsweise wird der Warmaster in Maugan’s Werk nicht mehr in einem Strongroom erscheinen, und die Horadrim-Belohnungskiste wird nun zuverlässig nach Abschluss eines Eskalierenden Albtraum-Dungeons ausgegeben.

Spielerfeedback und Erwartungen

Wie reagieren die Spieler auf die Änderungen? Die Reaktionen der Diablo-4-Community auf die bisherigen Saisoninhalte waren gemischt. Viele freuen sich auf die Behebung der Fehler, die das Spielerlebnis trüben. Die Hoffnung ist, dass die Sünden der Horadrim mit dem neuen Update das Potenzial voll ausschöpfen können. Die Eskalierenden Albtraum-Dungeons sollen endlich die Herausforderung bieten, die sich viele erhofft haben.

Was wünschen sich die Spieler für die Zukunft? Neben den Bugfixes gibt es Rufe nach neuen Inhalten und innovativen Features. Die Erwartungen an zukünftige Saisons sind hoch, und viele wünschen sich, dass Blizzard neben den Fehlerbehebungen auch frischen Wind in die Spielwelt bringt.

