Schnell leveln in Diablo 4: So sammelt ihr fix Erfahrungspunkte

Wer in Diablo 4 flott Erfahrungspunkte farmen und dadurch schnell leveln möchte, kann dafür einige kleine Tricks anwenden, die euch nicht nur in der Offenen Beta helfen, sondern auch im fertigen Spiel. Wie ihr in kürzester Zeit die maximale Stufe erreicht, verraten wir euch in diesem ausführlichen Guide voller Tipps und Tricks.

Diablo 4: Schnell leveln leicht gemacht, diese Tricks gibt es

Wer in „Diablo 4“ schnell leveln möchte, sollte bestenfalls flexibel sein. So können einige legendäre Affixe einen großartigen Unterschied in der Geschwindigkeit machen, in der ihr levelt, weswegen ihr nicht zögern solltet, eure Skills für einige Level lang auszutauschen. Wie ihr das tut, verraten wir euch in dem Guide Skill Punkte verteilen und neu verteilen in Diablo 4.

Schnell leveln: Rüstet die besten Gegenstände aus

Es sollte sich von selbst erklären, doch wer ohne großen Zeitaufwand XP einheimsen will, muss sehr schnell sehr viele Monster erledigen und das geht am einfachsten, wenn ihr die besten Ausrüstungsgegenstände tragt. Checkt daher regelmäßig euer Inventar, um es auf neue Drops zu prüfen, die kurze Rast ist meist vertretbar.

Orientiert euch bei Waffen in den ersten Leveln primär an der DPS , also den Schaden, den ihr im Durchschnitt pro Sekunde anrichtet.

, also den Schaden, den ihr im Durchschnitt pro Sekunde anrichtet. Es ist vorteilhaft, wenn Ringe und Amulette Bonusschaden als Affix haben.

haben. Stiefel sollten zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit ermöglichen.

ermöglichen. Orientiert die Affixe an eurem Build. So sollten beispielsweise Nahkämpfer auf Bonusschaden an nahen Gegnern setzen.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Schnell leveln: Geht gemeinsam auf die Jagd

Freundlicherweise geht „Diablo 4“ sehr großzügig mit Gruppenerfahrung um, weswegen es euch möglich ist, in einer kompletten Zone XP zu erhalten, auch wenn sich eure Partner*innen weit entfernt befinden. Daher empfehlen wir euch, mit der maximalen Spieleranzahl von 4 in eine Zone zu gehen und dort in verschiedene Richtungen zu laufen, um Monster zu jagen.

Folgend findet ihr eine Liste mit den Aktivitäten, die euch in dem Action-Rollenspiel die meisten Erfahrungspunkte einbringen. Ihr werdet sehen, dass Feinde schnetzeln immer noch am effektivsten ist, viel weiter hinten reiht sich schließlich das Absolvieren von Dungeons ein, die euch nur mit einer dazugehörigen Quest wirklich etwas bringen.

In einer 4-Spieler-Gruppe in verschiedene Richtungen laufen und Monster töten.

in verschiedene Richtungen laufen und Monster töten. Open World Events , die ihr an der roten Umrandung auf der Karte beziehungsweise Minimap erkennt.

, die ihr an der roten Umrandung auf der Karte beziehungsweise Minimap erkennt. Absolviert Quests und Nebenaufgaben , die Questtexte könnt ihr einfach überspringen, um Zeit zu sparen.

, die Questtexte könnt ihr einfach überspringen, um Zeit zu sparen. Dungeons bringen ebenfalls XP ein, jedoch nicht annähernd so viel wie die oben genannten Aktivitäten.

Schnell leveln: Nutzt Elixiere

Sobald ihr Stufe 10 erreicht habt, sucht ihr die Stadt Kyovashad auf und absolviert die Quest Aufwertung von Heiltränken, wodurch der Alchemist freigeschaltet wird. Bei diesen Händler*innen könnt ihr Elixiere herstellen lassen, die euch unterschiedliche Boni gewähren. Alle sieben Elixiere, die euch zu Beginn zur Verfügung stehen, haben einen 30-minütigen 5%-Bonus auf XP.

Um schnell und effektiv Feinde zu besiegen und dabei von dem Erfahrungspunktebonus zu profitieren ist es sinnvoll, Elixiere des Eisenstachels oder Elixiere des Angriffs herzustellen und davon stets ein paar Exemplare im Inventar zu haben. So levelt ihr deutlich schneller und könnt euch bereits nach wenigen Spielstunden über das Max-Level freuen.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Schnell leveln: Diese Tipps und Tricks sparen euch Zeit

Beachtet die zuvor genannten Hinweise und ihr könnt in Diablo 4 schon ganz schön schnell leveln, aber es geht noch einen ganzen Tick fixer. Folgend präsentieren wir euch eine weitere Liste mit nützlichen Tipps und Tricks. Haltet diese so gut es geht ein und ihr werdet feststellen, dass ihr noch etwas schneller als sonst an XP gelangt.

Setzt auf Gruppen-Schaden , wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid.

, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid. In der Nähe von unbekannten Spieler*innen erhaltet ihr +5 % XP .

. In der Nähe von Gruppenmitgliedern erhaltet ihr +10 % XP , was sich vor allen Dingen in Dungeons mit dazugehöriger Quest lohnt.

, was sich vor allen Dingen in Dungeons mit dazugehöriger Quest lohnt. Je höher ihr die Schwierigkeit einstellt, um so höher die gewonnene Erfahrung: Wie kann ich die Schwierigkeit in Diablo 4 ändern? Weltstufen erklärt .

. Monster über eurem eigenen Level gewähren deutlich mehr Erfahrung.

gewähren deutlich mehr Erfahrung. Elite-Gegner gewähren deutlich mehr Erfahrung als normale Feinde.

gewähren deutlich mehr Erfahrung als normale Feinde. Monster unter eurem eigenen Level bedeuten weniger XP. Sollte eine Zone nur noch Monster mit niedrigem Level beherbergen, zieht weiter.