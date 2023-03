Wie kann ich die Schwierigkeit in Diablo 4 ändern? Weltstufen erklärt

In Diablo 4 sollen sowohl Anfänger*innen als auch Profis Spaß daran haben, Lilith und ihre missratenen Kinder zu bekämpfen, daher ist es möglich, die Schwierigkeit im Spiel zu ändern. Tatsächlich gibt es mehrere Wege, die Schwierigkeitsstufen anzupassen, so können beispielsweise Siegel hergestellt werden, um Dungeons anspruchsvoller zu machen.

In diesem Special konzentrieren wir uns jedoch darauf, wie ihr den Schwierigkeitsgrad der ganzen Welt verändern könnt, was mit den so bezeichneten Weltstufen möglich ist. Wo ihr das tut, wie ihr den richtigen Ort finden könnt und was ihr sonst noch über die vier unterschiedlichen Weltstufen wissen müsst, könnt ihr wie folgt in Erfahrung bringen.

Schwierigkeit ändern in Diablo 4, so geht´s

Ihr seid gerade mal gefühlte zwei Meter gelaufen und die Feinde sind euch bereits zu schwach? Kämpfe werden schnell anspruchslos und selbst Bosse können euren Helden und Heldinnen nicht mehr das Wasser reichen? Oder ganz im Gegenteil: Sind schon einfache Skelette viel zu stark und ihr fühlt euch wie das Vieh, das zum Schlachthaus geführt wird?

Dann ist es an der Zweit, den Schwierigkeitsgrad in „Diablo 4″ zu ändern. Genau dafür stehen insgesamt vier Weltstufen zur Verfügung, die nicht nur bestimmen, wie stark oder eben schwach eure Gegner sind, sondern auch, wie gut ihr für eure Mühen belohnt werdet. Denn um so höher die Gefahr, der ihr trotzen müsst, um so besser die Ausbeute.

Die ersten beiden Weltstufen, Abenteurer und Veteran, stehen euch von Anfang an zur Verfügung, höhere Schwierigkeitsgrade werden hingegen durch ganz bestimmte Erfolge freigeschaltet. Sind die Voraussetzungen erfüllt und ihr wollt die Schwierigkeit ändern, sucht die Weltstufenstatue im Nordosten der Stadt Kyovashad auf und interagiert mit ihr.

Was hat Lilith mit dem Schädel vor? © Blizzard

Weltstufe 1: Abenteurer

Wer in der Welt von Diablo neu ist und sich selbst als Anfänger*in in dieser Art von Genre bezeichnen würde, fängt auf Stufe 1 an. Dieser Modus ist dafür gedacht, das Spielprinzip zu lernen und die Kampagne in aller Gemütlichkeit erleben zu können. Die Standartweltstufe stellt normale Belohnungen zur Verfügung und präsentiert keine allzu harten Bosse.

Standartweltstufe

Kann von Charakterstufe 1-50 genutzt werden

Für Anfänger*innen geeignet

Gegner sind leicht zu bezwingen

Normale Beute für Abenteurer*innen

Weltstufe 2: Veteran

Auch die zweite Weltstufe steht euch von Anfang an zur Verfügung und kann direkt bei der Charaktererstellung ausgewählt werden. Dieser Modus eignet sich für Spieler*innen, die bereits Erfahrung mit Diablo-Spielen haben und im Grunde schon wissen, was sie tun müssen. Gegner sind etwas stärker und die Beute ist etwas besser.

Kann von Charakterstufe 1-50 genutzt werden

Für erfahrene Spieler*innen geeignet

Feinde sind eine größere Herausforderung

Monster gewähren 20 % mehr Erfahrungspunkte

Monster hinterlassen 15 % mehr Gold

Weltstufe 3: Alptraum

Diese und alle nachfolgenden Weltstufen stehen erst im Endgame und nach Erreichen von Stufe 50 zur Verfügung. Um Alptraum freizuschalten, müsst ihr den dazugehörigen Dungeon Kathedrale des Lichts auf Weltstufe 2 abgeschlossen haben. Ab Stufe 3 bekommt ihr es mit Monster des Typs Champion zu tun, während die Widerstände eures Charakters verringert werden.

Im Austausch sammelt ihr auf dieser Stufe deutlich mehr Erfahrungspunkte und könnt Heilige Gegenstände als Beute finden. Außerdem schaltet ihr so Alptraum-Siegel frei, durch welche gewöhnliche Dungeons zum Alptraumdungeons werden. In diesem Schwierigkeitsgrad schaltet ihr zudem das regionsübergreifende Ereignis Höllenflut frei.

Empfohlen für Charakterstufe 50-70

Wird durch den Abschluss des Dungeons Kathedrale des Lichts auf Weltstufe 2 freigeschaltet

Heilige Gegenstände und Einzigartige Gegenstände werden mit geringer Chance als Beute hinterlassen

Alptraumsiegel können gefunden werden, mit denen sich Dungeons in Alptraumdungeons umwandeln lassen

Das regionsübergreifende Ereignis Höllenflut wird freigeschaltet

Es erscheinen Monster des Typs Champion, die über Auren mit Schadenswiderständen verfügen

Monster werden deutlich stärker

Monster gewähren 100 % mehr Erfahrungspunkte

Monster hinterlassen 15 % mehr Gold

Widerstände (außer physischer Schaden) werden um 20 % verringert

Weltstufe 4: Qual

Wer die Schwierigkeit noch weiter erhöhen möchte, kann dies durch den Abschluss des Dungeons Zerfallener Tempel auf Weltstufe 3 tun. So schaltet ihr nämlich Weltstufe 4: Qual frei, der höchste Schwierigkeitsgrad in „Diablo 4“, mit der ein optionaler Boss freigeschaltet wird. In Qual könnt ihr Ahnen-Gegenstände sowie exklusive einzigartige Beute finden.

Empfohlen für Charakterstufen 70+

Wird durch den Abschluss des Dungeons Zerfallener Tempel auf Weltstufe 3 freigeschaltet

Ahnengegenstände werden als Beute hinterlassen

Exklusive einzigartige Gegenstände werden als Beute hinterlassen

Monster sind extrem stark

Monster gewähren 200 % mehr Erfahrungspunkte

Monster hinterlassen 15 % mehr Gold

Widerstände (außer physischer Schaden) werden um 40 % verringert