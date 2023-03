Skill Punkte verteilen und neu verteilen in Diablo 4: So funktionieren Skill-Tree und Respec

© Blizzard Entertainment, Inc.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Viele Diablo-Fans der ersten Stunde freuen sich sehr darüber, dass Blizzard in Diablo 4 zum klassischen Skill-Tree-System zurückgekehrt ist, wodurch ihr deutlich mehr Tiefgang beim Anpassen eurer Charaktere erhaltet. Wie genau ihr Skill-Punkte verteilt und wie ihr sie später via Respec neu verteilen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Was ihr über das Skill-Tree-System in Diablo 4 wissen müsst

Sobald ihr mit einem neuen Charakter Stufe 2 in „Diablo 4“ erreicht habt, könnt ihr Skill-Punkte verteilen. Ruft dafür einfach das entsprechende Panel auf (auf dem PC: Shift+S) und ihr sehr euren aktuellen Skill-Tree, der relativ übersichtlich gehalten wurde und es euch erlaubt, ohne großartigen Aufwand Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden.

Das System gilt im Allgemeinen als sehr intuitiv, daher sollte es euch leicht fallen, euch zurechtzufinden. Für jede Stufe, die ihr aufgestiegen seid, könnt ihr einen bis zwei Punkte in einen neuen oder einen bestehenden Skill investieren, um die entsprechende Fähigkeit oder das Talent entweder zu erlernen oder bis zu einem gewissen Maximum zu verbessern.

Zudem könnt ihr durch bestimmte Affixe zusätzliche Ränge für Fähigkeiten und Talente erhalten. Talente sind bei jeder Klasse einzigartig, dafür haben alle Klassen recht ähnliche Fähigkeiten. So verfügt beispielsweise jede Klasse über eine Fähigkeit, durch die es möglich ist, feindlichen Angriffen kurzzeitig auszuweichen.

Der Skill-Tree, oder auch Talentbaum, sieht bei jeder Klasse ein bisschen anders aus, funktioniert aber immer auf die gleiche Weise. Talente werden von oben nach unten freigeschaltet und mit Ausnahme der ersten Talentreihe werden alle Talente nach einer vorgegebenen Anzahl an investierten Talentpunkten freigeschaltet.

Eine zweite Voraussetzung dafür, neue Talentreihen freizuschalten, besteht darin, dass es eine direkte Verbindung zu einem freigeschalteten Talent geben muss. Das ist deswegen relevant, weil sich euer Talentbaum später in mehrere Laufbahnen aufteilen wird. Für gewöhnlich wollt ihr einer Laufbahn bis zum Schluss folgen, um die stärksten Talente freischalten zu können.

Zum Schluss ist es noch wichtig zu wissen, dass es Talente gibt, die sich gegenseitig ausschließen, weil sie einfach zu stark sind. Ihr erkennt diese Skills an einem Pfeil, der das Talent mit einem anderen verbindet. In solchen Fällen müsst ihr euch entscheiden, wo es für euch am sinnvollsten ist, den Skill-Punkt zu investieren. Solltet ihr einen Fehler gemacht haben, hilft euch Respec weiter.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Wie ihr Skill Punkte in Diablo 4 neu verteilt: Respec erklärt

Ein praktisches Feature in diesem Actionspiel ist die Mechanik Respec, die es euch erlaubt, Charaktere im Laufe des Spiels anzupassen und neue Fähigkeiten auszuprobieren. So ist es euch problemlos möglich, gewisse oder auch alle Skill-Punkte zurückzusetzen und neu zu verteilen, wodurch ihr neue Builds ausprobieren könnt.

Um eure Punkte neu zu verteilen, ruft erneut das Panel des Talentbaums auf (auf dem PC: Shift+S). Ganz unten seht ihr eine Option, die es euch erlaubt, alle Punkte zurückzusetzen. Wenn ihr das tut, wird jeder einzelne Skill wieder entfernt und ihr könnt für alle Punkte, die ihr durch Stufenaufstiege erreicht habt, neue Abnehmer finden.

Die Ränge, die ihr mit den betroffenen Skills erreicht habt, werden jedoch ebenfalls zurückgesetzt, daher empfehlen wir euch diesen Schritt nur, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass ihr wieder von vorne anfangen möchtet. Solltet ihr lediglich einzelne Skills zurücksetzen wollen, seid ansonsten aber mit eurem Build zufrieden, gibt es eine bessere Lösung.

Klickt stattdessen mit der rechten Maustaste auf den Skill, den ihr via Respec zurücksetzen wollt. Dadurch wird lediglich diese Fähigkeit beziehungsweise dieses Talent entfernt, während der Rest genauso bleibt, wie er war. Ausnahmen bilden hier Skills, die auf anderen, aktiven Skills aufbauen. In solchen Fällen müsst ihr den ganzen Ast des Talentbaums auf Null setzen.

Bis Stufe 15 könnt ihr so völlig problemlos ein wenig herumprobieren, denn das Zurücksetzen der Skill-Punkte kostet euch nichts. Nach Stufe 15 hat der Welpenschutz jedoch ein Ende und ihr müsst für jeden zurückgesetzten Punkt Gold bezahlen. Die Summe wird mit jeder Stufe ein wenig höher und summiert sich, wenn ihr alle Skill-Punkte auf einmal zurücksetzen wollt.