Detektiv Conan: Neue Trailer zum 24. Film veröffentlicht

Kaum ein Manga-Franchise kann so viele Episoden und Kapitel vorweisen wie „Detektiv Conan“. Neben dem Klassiker One Piece ist die Reihe rund um den Ermittler in der Gestalt eines Kindes eine der beliebtesten in ganz Japan. Auch im Westen konnte Conan viele Fans gewinnen und kann zusätzlich zahlreiche Filmadaptionen vorweisen.

Zu dem neuesten „Detektiv Conan“-Film gab es kürzlich zwei neue Trailer, die euch einen weiteren Einblick in „Die scharlachrote Kugel“ gewähren.

So sieht der 24. Film zu Detektiv Conan aus!

Der Anime-Film, der eigentlich schon letztes Jahr im April ausgestrahlt werden sollte, hat pandemiebedingt einen neuen Releasetermin bekommen: Am 16. April 2021 startet er nun in Japan. KAZÉ plant ebenfalls eine Veröffentlichung mit deutscher Synchronisation noch im selben Monat. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Nach diesem Trailer, in dem auch die Bekanntgabe des Datums erfolgte, wurde nun ebenfalls ein Special-Teaser zum Film veröffentlicht. Wer sich mit Japanisch auskennt, kann hier einen Nagoya-Dialekt heraushören:

Entführungen und mysteriöse Zusammenhänge

In „Detektiv Conan: Die scharlachrote Kugel“ geht es um eine große, japanische Sportveranstaltung. Zur Feier des Ereignisses soll ein neuer Schnellzug mit dem Titel „Japanese Bullet“ eingeweiht werden und mit 1000 Kilometern pro Stunde von Nagoya bis Tokio fahren.

Doch während der Veranstaltung werden mehrere der Sponsoren entführt, weshalb Conan die Ermittlungen aufnimmt. Sein Verdacht führt ihn zurück zu einem alten Fall, der bereits 15 Jahre zurückliegt.

Da der Film schon bald laufen soll, bleibt zu hoffen, dass ein Kinobesuch im April wieder möglich sein wird.