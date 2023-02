Bis dahin dürfte genug Zeit sein, um wieder in die richtige „Detektiv Conan“-Stimmung zu kommen. Mit 1074 Episoden kann Crunchyroll zwar aktuell noch nicht aufwarten, doch dafür bietet der Streaming-Dienst derzeit satte 483 Folgen mit deutscher Synchronisation in seinem Katalog an.

Bald sind Conan und seine Freunde, wie eingangs bereits erwähnt, übrigens auch wieder im Kino zu sehen! Mit „Detektiv Conan 26: Black Iron Submarine“ erscheint bald der neueste Leinwand-Ableger der beliebten Franchise, der am 14. April 2023 in den japanischen Kinos starten wird.

Noch immer versucht der kleine Detektiv Conan , den Männern in Schwarz auf die Spur zu kommen – bald auch wieder in einem neuen Kinofilm! Nach über 27 Jahren kann der beliebte Anime-Hit dabei übrigens noch immer Premieren feiern, denn erstmals erscheint ein Ending-Video zur Serie online (via Crunchyroll ).

BELIEBTE NEWS

Detektiv Conan: Premiere! Neues Ending zum Anime-Hit ist online verfügbar

Katana in Sons of the Forest finden – Fundort & Map

The Last of Us-Serie: Kontroverse Szene wurde in einigen Regionen zensiert

Final Fantasy XVI: Atmosphärisches Action-Spektakel für PS5 – PREVIEW

Pokémon-Concierge ist ein brandneuer Stop-Motion-Anime, exklusiv bei Netflix

Kettensäge schnell finden in Sons of the Forest – Lösung

The Last of Us: Preview-Trailer zu Folge 8 zeigt langersehnten Auftritt

Kelvin in Sons of the Forest: Ist der treue KI-Begleiter tot? So könnt ihr Kelvin wiederbeleben

Liebe und Harmonie in Sons of the Forest? Der Modus Friedlich erklärt

Cheats in Sons of the Forest: So werdet ihr unbesiegbar