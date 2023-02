Folge Nr. Filler-Episode oder Arc

8 (Mixed Canon/Filler) 17. Juni, Erinnerungen im Regen

27 (Mixed Canon/Filler) Löse den tödlichen Schlag aus!

32 (Mixed Canon/Filler) Von Sternen und Vagabunden

33 (Filler) Wunder! Der mysteriöse neue Held

46 (Mixed Canon/Filler) Authentischer Bericht! Schule der Shinigami

50 (Filler) Wiedererwachender Löwe

64-108 (Filler) The Bount-Arc

109 (Mixed Canon/Filler) Ichigo und Rukia, rotierende Gedanken

111 (Mixed Canon/Filler) Schock! Die wahren Gesichter der Väter

116 (Mixed Canon/Filler) Das böse Auge, erneut Aizen

119-120 (Mixed Canon/Filler) Die geheime Geschichte von Zarakis Truppe! Die glücklichen Männer

Hitsugaya ist außer sich! Das zerstörte Hyōrinmaru

124 (Mixed Canon/Filler) Kollision! Schwarzes Bankai und weißes Bankai

128-137 (Filler) Arrancar-Arc

141 (Mixed Canon/Filler) Auf Wiedersehen…, Ichigio!

143 (Mixed Canon/Filler) Grimmjows Wiedergeburt

146 (Mixed Canon/Filler) Ihr Name ist Nel! Das Auftauchen eines seltsamen Arrancar

147-149 (Filler) Der Menos-Wald! Die Suche nach der vermissten Rukia

Ashido, der Shinigami aus der Vergangenheit

Durch den bröckelnden Wald, eine Million Menos

156 (Mixed Canon/Filler) Ishida und Pesche, vereinter Angriff der Freundschaft

160-161 (Mixed Canon/Filler) Testament – Dein Herz ist genau hier

Der grausame Arrancar, Ulquiorras Provokation

168-189 (Filler) The New Captain Shūsuke Amagai-Arc

190 (Mixed Canon/Filler) Hueco Mundo Chapter, Restart!

193 (Mixed Canon/Filler) Irresistible, Puppet Show of Terror

204-205 (Filler) Ichigo’s Seppuku Persuasion Strategy ☆

Thump! A Kemari Tournament Filled with Hollows

206-207 (Mixed Canon/Filler) The Past Chapter Begins! The Truth from 110 Years Ago

12th Division’s New Captain, Kisuke Urahara

209 (Mixed Canon/Filler) Muguruma 9th Division, Moves Out

213-214 (Filler) The Konso Cop Karakuraizer is Born

Karakuraizer’s Last Day

222-223 (Mixed Canon/Filler) The Most Evil Tag!? Suì-Fēng & Ōmaeda

A Miraculous Body! Ggio Releases

228-266 (Filler) Zanpakutō Unknown Tales-Arc

267-268 (Mixed Canon/Filler) Connected Hearts! The Left Fist of Certain Death

Hatred and Jealousy, Orihime’s Dilemma

274 (Mixed Canon/Filler) Hitsugaya, the Desperate Hyōten Hyakkasō!

276 (Mixed Canon/Filler) One Hit Kill, Suì-Fēng, Bankai!

285 (Mixed Canon/Filler) The Hundred-Year Grudge! Hiyori’s Revenge

287 (Filler) Side Story! Ichigo and the Magic Lamp

288 (Mixed Canon/Filler) The Final Trump Card! Ichigo, Towards the Decisive Battle

290-291 (Mixed Canon/Filler) For the Sake of Justice?! The Man Who Deserted the Shinigami

Desperate Struggle with Aizen! Hirako, Shikai!

295 (Mixed Canon/Filler) It’s All a Trap… Engineered Bonds!

298-299 (Filler) Film! Festival! Shinigami Film Festival!

Theatre Opening Commemoration! The Hell Verse: Prologue

303-305 (Filler) Real World and Shinigami! The New Year Special!

Another Side Story! This Time’s Enemy Is a Monster!?

Delusion Roars! Hisagi, Towards the Hot Springs Inn!

310 (Mixed Canon/Filler) Ichigo’s Resolution! The Price of the Fierce Battle

311-341 (Filler) Gotei 13 Invading Army-Arc

342-343 (Mixed Canon/Filler) Thank You

3rd Year High School Student! Dressed Up, and a New Chapter Begins!

345 (Mixed Canon/Filler) Uryū is Attacked, A Threat Draws Near the Friends!

347 (Mixed Canon/Filler) A Crisis Sneaking up on the Kurosaki Family!? Ichigo’s Confusion!

351 (Mixed Canon/Filler) Fullbring, The Detested Power!

355 (Filler) Shinigami at War! New Year in Seireitei Special!