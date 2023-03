Detektiv Conan: Neuer Trailer enthüllt Titelsong für 26. Kinofilm

Conan Edogawa startet mit dem mittlerweile 26. Kinofilm namens Detective Conan: Kurogane no Submarine in ein neues Abenteuer. Der Film wird in Japan am 14. April 2023 über die Kinoleinwände laufen. Deshalb rühren die Verantwortlichen schon jetzt ordentlich die Werbetrommel.

Stimmiger Titelsong für 26. Kinofilm zu Detektiv Conan

In einem neuen Trailer gibt es verschiedene Ausschnitte aus dem Anime-Film zu sehen, in denen die unterschiedlichsten Charaktere aus „Detektiv Conan“ zu sehen sind. Der Fokus der Geschichte im Kinofilm liegt dabei auf Ai Haibara, die ähnlich wie Shinichi Kudo alias Conan Edogawa durch das Nervengift Apotoxin 4869 zum Kind geschrumpft ist.

Doch im Trailer gibt es nicht nur was für die Augen, sondern auch für die Ohren. Das Video enthüllt nämlich den neuen Titelsong, der passend für den Kinofilm komponiert wurde. Der Song heißt „Utsukushii Hire“, was als „wunderschöne Flosse“ übersetzt werden kann, und stammt von der japanischen Rockband Spitz.

Da der 25. Kinofilm zu „Detektiv Conan“ ebenfalls im deutschsprachigen Raum in den Kinos zu sehen war, ist es wahrscheinlich, dass der 26. Kinofilm auch hierzulande läuft. Ein Datum steht allerdings bislang noch nicht fest.

Das ist die Handlung des 26. Kinofilm

Worum geht es? Im 26. Kinofilm nehmen Ingenieur*innen eine Offshore-Anlage im Pazifik in Betrieb, die die Sicherheitskameras der weltweiten Polizeieinsatzkräfte miteinander verbindet. Das neue System namens „Pacific Buoy“ testet eine neue Technologie zur Gesichtserkennung, um Straftaten zu verhindern.

Doch eine Ingenieurin wurde durch die Schwarze Organisation entführt. Die Organisation ist für das Schrumpfen von Shinichi Kudo verantwortlich. Außerdem gerät ein USB-Stick in ihre Finger, der eigentlich geheime Informationen beinhaltet.

Conan und die Detective Boys sind währenddessen auf einem Ausflug, bis sie einen Anruf von Subaru Okiya erhalten. Der FBI-Agent erklärt, dass ein Europol-Mitarbeiter in Deutschland von der Schwarzen Organisation ermordet wurde. Der Verantwortliche ist Jin, der ebenfalls hinter Ai Haibara her ist. So liegt es an Conan, Ai zu beschützen und die Machenschaften der Schwarzen Organisation zu stoppen.