© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation / © Gosho Aoyama / Shogakukan • YTV • TMS 1996

Gestern sorgte eine Ankündigung für Aufsehen, mit der vermutlich kaum jemand gerechnet haben dürfte: One Piece und Detektiv Conan gehen eine besondere Kollaboration ein! Das verkündeten die Verantwortlichen in den sozialen Netzwerken und mit einem passenden kurzen Video.

Die Schöpfer der Manga-Hits führen ein Interview

Bei der kommenden Zusammenarbeit handelt es sich um ein Interview mit den zwei Schöpfern der Manga-Hits, Eiichiro Oda („One Piece“) und Gosho Aoyama („Detektiv Conan“). Was dieses Ereignis so außergewöhnlich macht, ist der Umstand, dass die Reihen in rivalisierenden Magazinen publiziert werden.

Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb das Gespräch der beiden Manga-Legenden in zwei Teilen veröffentlicht wird. Part 1 erscheint laut einem Famitsu-Bericht am 25. Juli 2022 im Weekly Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags („Dragon Ball“), während Part 2 am 27. Juli 2022 im Weekly Shonen Sunday des Verlagshauses Shogakukan („Ranma ½“) folgen wird.

Im Laufe der Jahre haben beide Manga-Künstler immer wieder mit großem Respekt über den jeweils anderen gesprochen. Der „Detektiv Conan“-Erfinder erklärte beispielsweise 2019, er würde es interessant finden, einmal mit Eiichiro Oda zu sprechen, da beide Reihen bald ihren 100. Band erhalten würden: „Ich würde gerne mit ihm über verschiedene Dinge als Kameraden diskutieren.“

Der „One Piece“-Schöpfer ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, lobende Worte über seinen Kollegen zu verlieren. Zwei Jahre später schrieb er in seinem Autorenkasten in der Weekly Shonen Jump: „Ich habe ihn nie getroffen, aber er fühlt sich wie ein Mitstreiter an. Ich weiß, wie schwierig es ist, 100 Bände zu erreichen, Mr. Aoyama! Herzlichen Glückwunsch zu 100 Bänden Conan!“

Da beide Manga-Zeichner bereits seit weit über zwei Jahrzehnten an ihren legendären Schöpfungen arbeiten, dürften sie sich garantiert jede Menge zu erzählen haben. „Detektiv Conan“ startete bereits 1994 in Japan, während „One Piece“ seit 1997 veröffentlicht wird.