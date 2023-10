Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria – PS5-Release verschoben und Wiedersehen mit Gimli

Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten aus Mittelerde: Der Termin für die Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria wird sich teilweise verschieben. Unterdessen dürfen wir uns auf die Rückkehr von Gimli-Darsteller John Rhys-Davies freuen.

Ursprünglich sollte das Spiel, das dem Tolkienschen-Stoff entspringt, sowohl für PC als auch in digitaler Version für PlayStation 5, am 24. Oktober seinen Release feiern. Eine Retail-Version für die Konsole ist für den 5. Dezember 2023 geplant.

Wann erscheint die digitale Version für PS5?

Während Publisher North Beach Games die pünktliche PC-Fassung bestätigt, müssen sich Konsolen-Spieler*innen allerdings noch in Geduld üben. Wie die Entwickler*innen via Social Media bekanntgeben, erscheinen beide Versionen für Sonys Next-Gen-Konsole (digital und physisch) am selben Tag.

„Wir benötigen die zusätzliche Zeit, um verschiedene Aspekte der PS5-Version zu überprüfen und sicherzustellen, dass wir die höchste Qualität für PlayStation-Spieler liefern können“, lautet die Erklärung seitens Free Range Games und North Beach Games.

Unterdessen gaben die Entwickler*innen bekannt, dass die PC-Version abgeschlossen sei und somit Goldstatus erreicht habe. Dem pünktlichen Release am 24. Oktober 2023 (via Epic Games Store) steht damit nichts mehr im Wege.

Der Übersicht halber, hier noch einmal die bestätigten Releasetermine:

PC (via Epic Games Store): 23. Oktober 2023

PS5 (physisch und digital): 5. Dezember 2023

Wiedersehen mit Gimli in HdR: Rückkehr nach Moria

Weiterhin dürfte die Rückkehr eines vertrauten Gesichts für große Freude bei HdR-Fans sorgen. Wie kürzlich bestätigt wurde, schlüpft Gimli-Schauspieler John Rhys-Davies erneut in die Rolle des Zwergenlords, um diesem im Spiel stimmlich Ausdruck zu verleihen.

Im Interview mit Nerd of the Rings erklärt der Waliser: „Schauspieler erschaffen ihre Figuren oft aus Liebe, und manchmal ist es sehr schwer, sie loszulassen. Sicherlich ist Gimli für mich eine Figur, die ich wirklich verehre, und ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, ihn in einem anderen Kontext wieder zu spielen.“

Uns interessiert eure Meinung: Werdet ihr „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ zocken? Schreibt es uns gern in die Kommentare.