Dead by Daylight: Trailer stellt Tome: Deliverance vor und der 8. Foliant kommt heute

Die Archive von Dead by Daylight bekommen Nachschub. Tome VIII: Deliverance zeigt sich in einem neuen, schaurigen Trailer und wird schon heute zur Verfügung stehen. Wer also sehnsüchtig auf neue Erinnerungen, Spaltfragmente und eine weitere Story-Erfahrung gewartet hat, ist in dem neuen Folianten genau richtig.

Der Trailer zu Dead by Daylight – Tome VIII: Deliverance

Eigentlich dreht sich „Dead by Daylight“ in erster Linie um den asymmetrischen Multiplayer-Modus. Darin steuert eine Person einen Killer und die anderen Spielenden müssen ihm als Überlebende*r die Stirn bieten beziehungsweise sich nicht von ihm erwischen lassen. Ähnlich wie zum Beispiel bei „Evolve“.

Was sind die Archive? Mit den Archiven haben regelmäßige kleine Story- und Lore-Erweiterungen Einzug in DbD gehalten, die viele Fans auf Dauer bei der Stange halten sollen und zusätzliche Hintergrundinfos sowie kosmetische Items als Freischaltungen bieten.

Wann erscheint Tome VIII: Deliverance? Der neueste Archiv-Erweiterungsteil erscheint bereits heute, am 28. Juli 2021. Die Freischaltung erfolgt wahrscheinlich um 17:00 Uhr. Der 8. Foliant hört dabei auf den Namen Deliverance (Deutsch: Erlösung).

Darin sollendrei neue Geschichten enthüllt werden und der Trailer dazu setzt auf einen ganz eigenen, neuen Stil. Der sorgt erstmal für Überraschung und Stirnrunzeln, passt aber gut zu dem, was dargeboten wird. Doch seht euch den Reveal-Trailer einfach selbst an:

Das Schicksal von Jake Parker und dem Clown

Im neuen Tome bekommen alle „Dead by Daylight“-Fans neuen Story-Content geboten. Der Trailer dreht sich vor allem um Jeffrey Hawk, der als der Charakter Der Clown geradezu traurige Berühmtheit erlangt hat. Aber der neue Foliant widmet sich auch den Schicksalen von Jake Parker und dem sogenannten Beobachter.

Wie gewohnt erwarten euch mit dem neuen Folianten auch neue Herausforderungen und Belohnungen in den Archiven, sobald ihr die einzelnen Challenges abschließt. Wer den Premiumweg in Form des Spaltpasses kauft, erhält zudem andere Items. Alle Infos zu den Archiven in „Dead by Daylight“ und wie sie funktionieren, findet ihr hier:

Dead by Daylight: Die Archive: Alles was ihr zum neuen Feature wissen müsst

Wie gefällt euch der neue Trailer? Freut ihr euch auf den neuen Folianten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.