Dead by Daylight: Ghost Face und The Oni kehren im spannenden 2v8-Modus zurück

Dead by Daylight hat eine aufregende Rückkehr seines beliebten 2v8-Modus angekündigt. Ab heute können Spieler in diesem Modus sowohl Ghost Face als auch The Oni erleben. Diese beiden Charaktere stehen bis zum 29. Mai 2025 kostenlos zur Verfügung. In dieser Zeit können Spieler auch die Überlebenden Gabriel Soma und Yun-Jin Lee kostenlos spielen. Zusätzlich hat Behaviour Interactive die Kartenvielfalt in diesem Modus erweitert, sodass Spieler häufiger auf Shelter Woods, Torment Creek und Wretched Shop treffen werden.

Die Rückkehr von Ghost Face und The Oni

Was macht die Rückkehr dieser Killer so besonders? Ghost Face und The Oni bieten sehr unterschiedliche Spielerfahrungen. Ghost Face, bekannt aus der Scream-Reihe, ist ein leiser und heimlicher Angreifer, während The Oni laut und aggressiv ist. Diese unterschiedliche Spielweise bietet Spielern eine spannende Abwechslung im 2v8-Modus.

Leider gibt es derzeit keine Möglichkeit, zwei Ghost Faces in einem Spiel zu haben, obwohl dies von Fans oft gewünscht wurde. Um die Rückkehr von Ghost Face zu feiern, können Spieler durch das Absolvieren verschiedener Quests Belohnungen wie ein Abzeichen, ein Banner und einen Talisman erhalten, die alle das ikonische Gesicht des Mörders zeigen.

Neue Features und Herausforderungen

Welche Neuerungen bringt das Event mit sich? Ein neues Item, der Nebelkristall, wurde eingeführt und wird während des Events verfügbar sein. Ähnlich dem Leerenkristall aus vergangenen Halloween-Events erzeugt der Nebelkristall Rauch, der die Killer verwirrt. Dies bietet Spielern eine neue taktische Möglichkeit, sich aus brenzligen Situationen zu befreien.

Im In-Game-Shop gibt es neue Designs für Killer und Überlebende. Besonders hervorzuheben ist das von Edgar Allan Poe inspirierte Kostüm für Ghost Face mit dem Namen „The Nevermore“.

Spielerfeedback und technische Herausforderungen

Welche Probleme treten beim 2v8-Modus auf? Einige Spieler berichten von Problemen mit den Quests und langen Wartezeiten in der Warteschlange. Wie häufig diese Probleme auftreten, bleibt abzuwarten, doch ist eine schnelle Lösung wünschenswert, um den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Darüber hinaus gibt es gemischte Reaktionen auf die Wahl der Killer im Modus. Während einige Spieler über die Aufnahme von Ghost Face begeistert sind, wünschen sich andere die Entfernung bestimmter Killer wie Legion. Es ist jedoch schwer, allen Spielern gerecht zu werden, und die Entwickler hoffen, dass die Mehrheit der Spieler in den kommenden zwei Wochen Spaß haben wird.

Zukunft des 2v8-Modus

Was bedeutet das für die Zukunft von Dead by Daylight? Der 2v8-Modus bleibt ein aufregender Bestandteil des Spiels, und seine Rückkehr mit neuen Charakteren und Features zeigt das Engagement von Behaviour Interactive, die Spielererfahrung stetig zu verbessern. Ob die aktuellen technischen Schwierigkeiten schnell behoben werden können, bleibt abzuwarten.

Wie stehst du zum 2v8-Modus und den neuen Inhalten? Hast du Schwierigkeiten, einem Spiel beizutreten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!