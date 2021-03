The Dark Pictures: Little Hope-Besitzer bekommen kostenlosen Friends Pass

Little Hope ist die zweite von insgesamt drei voneinander unabhängigen Horrorgeschichten der The Dark Pictures Anthology und verschlägt uns in die gleichnamige Kleinstadt, in der Hexen und Dämonen des 17. Jahrhunderts ihr Unwesen zu treiben scheinen.

Damit noch mehr in den Genuss des entscheidungsträchtigen Spiels kommen, verschenkt Bandai Namco wie schon bei Man of Medan nun einen Friends Pass an Besitzer von „Little Hope“.

Kostenloser Friends Pass für Little Hope-Besitzer

Was bringt der Pass? Mit diesem Friends Pass können Spieler, die „Little Hope“ nicht besitzen, die komplette Story im Online-Koop durchspielen, ohne das Game selbst kaufen zu müssen. Der Pass gilt hierbei sowohl für die PS4, Xbox One als auch die PC-Version des Spiels. Der Friends Pass ist nur einen Monat nach Freigabe gültig, also bis Anfang April 2021.

Little Hope: Mit diesen 7 Tipps macht das Horrorspiel richtig Spaß – Test

Wie verwende ich den Freundepass? Hierfür müssen beide Spieler zunächst auf derselben Plattform spielen und anschließend folgende Schritte befolgen:

Die Person, die nicht im Besitz des Spiels ist, muss über den entsprechenden Shop die kostenlose und aktuellste Testversion von „Little Hope“ herunterladen. Der oder die Besitzer*in des Spiels, lädt den oder die Freund*in mit der kostenlosen Demoversion anschließend über den Gemeinsame Story-Modus ein und kann den Freundespass anwenden. Sobald ihr die Story vollständig abgeschlossen habt, wird der Pass aufgebraucht und kann nicht mehr angewendet werden.

Zugang zum Curator’s Cut

Zusammen mit dem Friend’s Pass erhaltet ihr außerdem Zugriff auf den bereits angekündigten Curator’s Cut. Damit könnt ihr nach dem ersten Durchspielen neue Perspektiven, Entscheidungen und exklusive Szenen erleben. Zusätzlich findet ihr ab sofort den Soundtrack des Games auf allen geläufigen Streaming-Plattformen.

The Dark Pictures: House of Ashes erscheint später im Jahr

Der finale dritte Teil der Anthologie trägt den Namen House of Ashes und ist für später im Jahr 2021 angekündigt. Die Spieler*innen verschlägt es hierbei in die Wüstenlandschaft des iranischen Zagros-Gebirge, genauer gesagt in die dortigen Untergründe eines alten Tempels. Einen ersten Trailer könnt ihr hier begutachten: