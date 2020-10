The Dark Pictures: Little Hope im neuen Gameplay-Trailer zeigt Bonusinhalte

Es geht mit schnellen Schritten auf den Release von Little Hope, dem zweiten Teil der Dark Pictures Anthology zu. Am 30. Oktober ist es soweit und wir können uns ein weiteres Mal alleine oder gemeinsam mit Freunden in ein entscheidungsreiches Horrorabenteuer stürzen.

Nach Man of Medan und dem rostigen alten Kutter führt uns die Reise diesmal jedoch ins historische Örtchen Little Hope, in dem einst die Hexenverfolgung eine Hochphase erlebte. Geplagt von den buchstäblichen Geistern der Vergangenheit stranden vier Studenten und ihr Professor nach einem Busunfall genau dort und müssen dem Horror mithilfe eurer Entscheidungen entfliehen.

The Dark Pictures: So stark unterscheiden sich Little Hope und Man of Medan

Gameplay und Bonusinahlte im Little Hope-Trailer

In dem neu veröffentlichten Trailer erhaltet ihr einen Einblick in die verschiedenen Spielweisen des Horrorabenteuers sowie in die Bonusinhalte, die von euch freigeschaltet werden können und den Entstehungsprozess von „Little Hope“ zeigen. Darunter sind:

Behind-The-Scenes-Videos

Interviews

Comics

Art Books

Was ist noch zu sehen? Wir bekommen außerdem einen Eindruck vom Spielgeschehen und den verschiedenen Modi. Auch der Online-Multiplayer mit einem weiteren Freund wird gezeigt. Und ein entscheidender Tipp wiederholt: Findet Fotos im Spiel und erfahrt etwas über die mögliche Zukunft eines Charakters, die durch eure Wahl entweder tödlich oder glimpflich ausfällt.

Vorbestellerbonus sichern

Wer sich den neuen „The Dark Pictures“-Teil außerdem noch schnell vorbestellt, erhält neben der Preisgarantie den früheren Zugang zum Curator’s Cut, der weitere Szenen beinhaltet, indem er euch andere Charaktere im Theatrical Cut steuern lässt. Damit kommen neue Entscheidungswege hinzu und neue mögliche Schicksale.