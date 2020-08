The Dark Pictures: Little Hope jetzt im interaktiven Trailer anspielen

Pünktlich zu Halloween erwartet uns mit Little Hope ein neuer Teil der The Dark Pictures Anthology. Genau wie sein Vorgänger Man of Medan handelt es sich dabei um ein interaktives Horror-Abenteuer, bei dem ihr den Ausgang des Spiels selbst bestimmt. Damit ihr schon Mal ein Gefühl für das Gameplay erhaltet, gibt es nun einen passenden, interaktiven Trailer.

So zockt ihr Little Hope bereits kostenlos im Trailer an

Mit dieser Form des Trailers könnt ihr den neuen Teil im Prinzip schon einmal anspielen und einen ersten Eindruck vom Spielgeschehen und den möglichen Konsequenzen eurer Spielweise erhalten. Mit insgesamt sieben zugehörigen Videos leitet euch das von euch gewählte Ende auf den nächsten, bis dahin versteckten Clip weiter und zeigt, welche Auswirkung eure Entscheidung hat.

Seid gewarnt: Bereits hier geht es um Leben und Tod. Wählt ihr also den falschen Pfad, könnt ihr einen der drei Charaktere schon jetzt ins Jenseits befördern:

Worum geht es in The Dark Pictures: Little Hope?

Im zweiten Teil der „The Dark Pictures Anthology“ befinden wir uns nicht mehr auf einem alten, gruseligen Geisterschiff im weiten Meer, sondern in einer Kleinstadt namens Little Hope. Until Dawn-Entwickler Supermassive Games thematisiert hierbei die Hexenverfolgung des 17. Jahrhunderts in Salem und erzählt seine Geschichte, ganz Horror-klassisch, mit einer Gruppe College-Studenten, die ihren wahren Albtraum erleben.

Wann ist der Release? Erscheinen wird Little Hope am 30. Oktober 2020, also pünktlich einen Tag vor Halloween. Also der perfekte Zeitvertreib für alle, die sich am Folgeabend nicht kostümieren wollen, sondern lieber mit ein paar Freunden den Movie-Night-Modus des Spiels auf der Couch genießen möchten.