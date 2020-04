Im Sommer des letzten Jahres erschien mit „Man of Medan“ das erste eigenständige Kapitel der sogenannten „The Dark Pictures Anthology“ von Publisher Bandai Namco und Supermassive Games. Die Entwickler zeigten sich in der Vergangenheit unter anderem für den Horror-Titel „Until Dawn“ verantwortlich.

Ging es in „Man of Medan“ noch um ein vermeintliches Geisterschiff, auf dem eine Gruppe junger Leute um ihr Leben kämpfte, dürfen wir in diesem Sommer die verlassene Stadt Little Hope betreten.

Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns weitere Einblicke in die Story des kommenden Kapitels liefert. Vier College Studenten und ihr Lehrer finden sich darin gefangen und isoliert in eben jener Stadt wieder. Dort ereilen ihnen alptraumhafte Erscheinungen aus der Vergangenheit, geprägt von den Hexenprozessen in Salem des 17. Jahrhunderts.

Wann erscheint Little Hope?

Bislang haben die Verantwortlichen zwar noch keinen genauen Termin für die Veröffentlichung bekannt gegeben, doch anscheinend ist der Onlinehändler Saturn* dem Publisher zuvorgekommen. Auf der entsprechenden Artikelseite für die PS4- und Xbox One-Version kann die zweite Episode schon jetzt für 29,99 Euro vorbestellt werden. Als Erscheinungsdatum wird zudem der 15. Juni 2020 angegeben. Bei dem Datum könnte es sich natürlich um einen Platzhalter handeln. Allzu unrealistisch erscheint dieser Termin unserer Meinung allerdings nicht.

Ihr werdet in „Little Hope“ übrigens genau wie beim ersten Kapitel wieder selbst entscheiden können, ob ihr alleine, gemeinsam mit einem Freund online oder mit bis zu fünf Freunden in der Kinoabend-Variante (Movie-Night-Modus) ums Überleben kämpfen möchtet.

Unseren Test zu „Man of Medan“ haben wir euch hier verlinkt.

