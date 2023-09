I’m In Love With My Car – Auto Quadra Type-66 „Hoon“ in Cyberpunk 2.0 erhalten!

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es im Zuge des Updates Cyberpunk 2.0 ein paar neue Inhalte. Nicht nur die Technik hat sich verbessert (und zwar drastisch), auch neuer Content hat ins Spiel gefunden.

Darunter befindet sich die Mission: I’m In Love With My Car. In dieser Lösung verraten wir euch, was ihr tun müsst, um die neue Mission zu finden und wie ihr sie lösen könnt. Kleiner Spoiler: Es lohnt sich, denn es wartet eine besondere Belohnung auf euch!

Im In Love With My Car starten in Cyberpunk 2.0

Um die Mission zu starten, müsst ihr euch zum nachfolgenden Punkt auf unserer Karte aufmachen. Ruft euer Fahrzeug und fahrt entspannt zum Ziel. Wenn ihr vor Ort seid, startet die Mission sozusagen selbstständig. Der Ort befindet sich im Osten von Watson, Northside.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Nehmt die Straße, die zwischen die Lagerhallen führt. Recht mittig, wie bei uns auf dem Punkt eingezeichnet, fahrt ihr dann in die untere Lagerhalle ab (südlich von der Straße aus).

Und nun seid ihr im Bilde. I’m In Love With My Car startet, wenn wir uns dem wunderschönen Auto nähern, das hier in der Lagerhalle steht. Vor Ort müsst ihr dann die Lagerhalle durchsuchen und euch das Auto etwas näher ansehen.

Aber was genau sollen wir hier tun? Die Antwort ist gar nicht mal so einfach. Johnny rät uns, irgendwie ins Auto zu gelangen. Nur wie sollen wir das anstellen?

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

In das Auto einbrechen

Wir können in der Mission I’m In Love With My Car nicht einfach so in das Auto steigen, das Fahrzeug ist abgeschlossen. Aber natürlich gibt es einen Trick, wie wir trotzdem in den Rennwagen gelangen.

Der Kofferraum lässt sich öffnen, genauso wie die Motorhaube. Doch das bringt uns hier nicht weiter.

Deshalb müssen wir uns nochmal ein wenig in der Lagerhalle umsehen. Ein Stück hinter dem Wagen liegt sehr versteckt eine kleine Kiste. Und in dieser Kiste liegt der Autoschlüssel für den Quadra Type-66 „Hoon“.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Die Kiste ist wirklich versteckt unter dem ganzen Schrott. Nehmt den Autoschlüssel jetzt auf und die Smart-Pistole HJKE-11 Yukimura würde ich auch gleich mit einsacken, wenn wir schon mal hier sind.

Der Quadra Type-66 „Hoon“ ist euer!

Danach lautet die Anweisung, dass wir in den Wagen steigen sollen und es passiert: der Wagen gehört euch!

Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Muscle-Car. Es handelt sich hierbei um den Quadra Type-66, von dem es mehrere Abwandlungen in „Cyberpunk 2077“ gibt. Er erinnert an den Dodge Challenger der 3. Generation aus dem Jahre 2008, wobei der Quadra Type-66 „Jen Rowley” wohl am ehesten danach aussieht, der sogar mit einem auf dem General Lee basierenden Lack aus „Ein Duke kommt selten allein“ daherkommt – der wiederum auf einem 69er Dodge Charger basiert.