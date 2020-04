Trotz der grassierenden Corona-Pandemie und dadurch verordneter Homeoffice-Arbeit will die polnische Spieleschmiede CD Projekt RED am Erscheinungstermin von Cyberpunk 2077 festhalten. Wer sehnsüchtig auf das Rollenspiel wartet – und das dürften aufgrund des Hypes nicht Wenige sein – darf sich also nach wie vor auf den 17. September 2020 freuen.

Hohe Flexibilität dank guter Finanzpolitik

Adam Kiciński, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender von CD Projekt, ging im Rahmen eines aktuellen Finanzberichts genauer auf die derzeitigen Umstände ein. Corona-bedingt arbeite die Belegschaft demnach bereits seit drei Wochen im Homeoffice – und das funktioniere offenbar sehr zuverlässig.

Auch die Tatsache, dass sich das Unternehmen hinsichtlich Verschuldung zurückhalte und in der Vergangenheit eine solide Geldreserve angehäuft hätte, erlaube in diesen Krisenzeiten ein hohes Maß an Flexibilität und Durchhaltevermögen.

„Cyberpunk 2077“ befindet sich für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia in Entwicklung. Mit Keanu Reeves hat man Hollywood-Prominenz mit im Boot – der 55-jährige Schauspieler verkörpert im Spiel Johnny Silverhand, einen Schlüsselcharakter.