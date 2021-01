In Cyberpunk 2077 gibt es nicht wenige Missionen, in denen die Entscheidungen, die ihr als V während eures Aufenthaltes in Nighty City trefft, mal mehr und mal weniger schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Eine dieser Missionen ist Violence, eine sekundäre Nebenmission, die ihr erst recht spät im Spiel annehmen könnt.

Solltet ihr dieser Aufgabe nachgehen, werdet ihr auf die weltweit bekannte und überaus erfolgreiche Lizzy Wizzy treffen, von der wohl schon jeder Bürger in Night City gehört hat. Am Ende der Mission müsst ihr euch entscheiden, ob ihr der Berühmtheit die schreckliche Wahrheit über ihren Manager verratet, oder ob ihr sie einfach anlügt.

Welche Auswirkungen eure Entscheidung in der Nebenmission „Violence“ hat, verraten wir euch in diesem Guide.

Cyberpunk 2077: So schließt ihr „Violence“ erfolgreich ab – Guide

Um diese sekundäre Nebenmission überhaupt annehmen zu können, müsst ihr die Hauptmission Search and Destroy abgeschlossen haben, die erst recht spät in Cyberpunk 2077 freigeschaltet wird. Habt ihr dies getan, werdet ihr irgendwann eine geheimnisvolle Nachricht von einem mysteriösen Klienten erhalten. Lest euch diese Nachricht durch und fahrt dann zum No-Tell Motel in Kabuki, wo ihr Lizzy Wizzy trefft.

Habt ihr die Aufgabe angenommen, sucht zwischen 18 und 6 Uhr den Riot-Club auf. Ihr könnt natürlich auch die Warten-Funktion nutzen, falls ihr keine Zeit zu verlieren habt. Mit einem Streetkid-Lebensweg lässt euch der Türsteher zu Liam, alternativ könnt ihr den Barkeeper bestechen oder einschüchtern. Es ist ebenfalls möglich, direkt die VIP-Lounge aufzusuchen. Nehmt dafür den Fahrstuhl im Backstage-Bereich, oben in der sekundären Lobby steigt ihr dann in den benachbarten Fahrstuhl.

Mit einem ausreichend hohen Intelligenzwert könnt ihr die Sache noch weiter abkürzen. Hackt das Tür-Terminal bei der Garage und ihr gelangt augenblicklich in die Lobby. Ihr könnt das Gespräch zwischen Liam und Asa Risu belauschen, indem ihr entweder bis zur Tür schleicht oder die Überwachungskamera unter eure Kontrolle bringt.

Ihr könnt, sofern ihr denn wollt, das Gespräch jederzeit unterbrechen und Schweigegeld von Liam fordern. Solltet ihr zu lange zögern oder sollte sich Liam bedroht fühlen, kommt es dann jedoch zum Kampf.

Soll ich Lizzy anlügen oder lieber nicht? – Lösung

Nachdem ihr Lizzys Manager belauscht habt, müsst ihr den Club nur noch verlassen und euch überlegen, ob ihr dem Superstar die schreckliche Wahrheit verraten wollt oder ob ihr sie anlügt. Ruft sie dafür einfach an. Wenn ihr Lizzy nun belügt, wird die Nebenmission „Violence“ einfach enden und ihr habt nichts weiter zu tun. Solltet ihr ihr jedoch die Wahrheit sagen, geht die Mission weiter und Lizzy wird V später zurückrufen.

In diesem Fall kehrt ihr in das No-Tell Motel zurück und sprecht dort erneut mit Lizzy, die noch eine letzte Aufgabe für euch hat. Dabei geht es um die Überreste von Liam, der nun der nicht mehr ganz so lebendige Beweis dafür ist, dass Lizzy nicht zu der vergebenden Sorte gehört. Ihr habt nun abermals eine Entscheidung zu treffen, nämlich, ob ihr Lizzy bei ihrem Problem helfen wollt oder ob ihr einfach geht.

Solltet ihr zustimmen, springt noch etwas mehr Geld für euch heraus und ihr müsst den guten Liam zum Müllschlucker in der Hotellobby bringen. Alternativ könnt ihr den Raum auch über dem Balkon verlassen und den Ex-Manager in einem Müllcontainer oder einem Autowrack entsorgen.