Nachdem ihr das düstere Geheimnis über den Politiker Jefferson und seine Frau Elizabeth in Cyberpunk 2077 herausgefunden habt, müsst ihr eine Entscheidung treffen, die sich so anfühlt, als könnte sie das Schicksal der Beteiligten für immer verändern. Solltet ihr Jefferson in der Nebenmission Dream On anlügen oder ihm die Wahrheit erzählen? In diesem Guide geben wir euch die Antwort.

Bevor ihr euch um das Problem des Politikers Jefferson und seiner Frau Elizabeth kümmern könnt, müsst ihr die Nebenmission „Dream On“ in Cyberpunk 2077 erst einmal freischalten. Dies ist nur dann möglich, wenn ihr die Nebenmission I Fought the Law abgeschlossen habt. „I Fought the Law“ ist eine Aufgabe, in deren Verlauf V das erste Mal den NCPD-Beamten River trifft.

© CD Projekt

Um besagte Mission freizuschalten müsst ihr die Hauptmission Life During Wartime abschließen, außerdem muss euer Street Cred in Westbrook, in Heywood oder im Stadtzentrum mindestens die zweite Stufe erreicht haben. Sollte dies der Fall sein, nehmt den Anruf von Elizabeth entgegen und folgt dem Verlauf der Mission bis zu ihrem Ende. Habt ihr „I Fought the Law“ abgeschlossen, wartet 48 Ingame-Stunden und ihr erhaltet erneut einen Anruf.

Cyberpunk 2077: Solltet ihr Jefferson in „Dream On“ die Wahrheit sagen?

Wie sich in der zuvor abgeschlossenen Mission herausstellt, haben die Erinnerungslücken von Jefferson und Elizabeth nichts weiter zu bedeuten und was sie erlebt haben, ist auf schlechte Träume zurückzuführen. Oder etwa nicht? Elizabeth glaubt aus guten Gründen nicht daran, dass die Antwort auf die Probleme von ihr und ihrem Mann so einfach zu erklären sind und bittet daher V, die Sache weiter zu untersuchen.

Im Verlauf von „Dream On“, einer Nebenmission, die ziemlich geradlinig ist und bei der ihr nichts versäumen oder gar falsch machen könnt, findet ihr ein ziemlich verstörendes Geheimnis heraus und müsst Elizabeth davon berichten. Später möchte sich die Frau mit euch privat treffen und wird V darum bitten, Jefferson nichts von euren Erkenntnissen zu verraten, da es sein Leben in Gefahr bringen könnte. Aber ist dies tatsächlich der Fall?

Habt ihr den von Elizabeth Peralez vorgeschlagenen Ramen-Laden aufgesucht und euch mit der Frau des Politikers unterhalten, wird sich anschließend Jefferson bei euch melden und darum bitten, ihn im Reconciliation Park im Stadtzentrum zu treffen. Sobald ihr neben ihm auf der Bank sitzt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr ihm die Wahrheit über seine Gehirnwäsche sagt oder ob ihr euch an Elizabeths Version der Geschichte haltet.

© CD Projekt

Cyberpunk 2077: Die Auswirkungen eurer Entscheidung in „Dream On“

Zumindest in der aktuellen Version von Cyberpunk 2077, also ohne die angekündigten DLCs, hat eure Auswahl keinen großartigen Einfluss und ist damit eine reine Rollenspiel-Entscheidung. In beiden Fällen, also sowohl wenn ihr Jefferson die Wahrheit sagt als auch wenn ihr ihn anlügt, erhält V später ein paar sehr düstere Textnachrichten, bevor der Kontakt zu Jefferson als auch zu Elizabeth gesperrt wird.

Sollte V bei der Lüge von Elizabeth bleiben, ist Jefferson in den Credits zu sehen, gesund und munter und zufrieden mit eurer Arbeit. Auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass er noch immer durch eine Gehirnwäsche kontrolliert wird.

Sagt ihr ihm stattdessen die Wahrheit, wirkt Jefferson in den Credits ziemlich verrückt, geplagt durch Paranoia und überzeugt, noch immer verfolgt zu werden. Das Vertrauen in seine Frau hat er komplett verloren und wie es scheint, wird er es nicht mehr lange machen.