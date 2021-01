In ganz Night City und in den Badlands von Cyberpunk 2077 könnt ihr Psychopathen finden, die durch ihre vielen Implantate in den Wahnsinn getrieben wurden und die eine ganz besondere Herausforderung darstellen können. In unserem Guide verraten wir euch, wo ihr die insgesamt 17 Cyberpsycho-Attacken finden und wie ihr die Gegner vor Ort besiegen könnt.

Cyberpunk 2077: Alle 17 Cyberpsycho-Attacken – Lösung (Guide)

15 dieser Cyberpsychos könnt ihr nach Abschluss der Hauptmission Die Rettungsaktion finden, sofern ihr denn wisst, wo ihr suchen müsst. Sobald ihr euch dem Schauplatz nähert, wird Hauptfigur V einen Anruf bekommen und gebeten, der Sache auf den Grund zu geben. Was ihr dann tun müsst, wie ihr die Cyberpsychos hervorlockt und welche Quickhacks gegen sie nützlich sind, erklären wir euch Schritt für Schritt in dieser Lösung.

Cyberpsycho #01: Alec Johnson (Little China)

Ihr findet diesen Cyberpsycho aus „Cyberpunk 2077“ in Little China, in dem Lagerbereich am Wasser, der von der Promenade aus zugänglich ist. Sucht weit im Nordwesten von Nighty City nach dem Platz des Angriffs. Einen der gesuchten Splitter trägt der Psycho selbst bei sich, einen zweiten entdeckt ihr bei einer der Leichen eines Opfers in der offenen Garage. Letzterer ist verschlüsselt und muss mittel Hacking-Minigame freigeschaltet werden.

Guide für den Kampf (Lösung)

Das Verhalten von Alec Johnson ist von der Kampfentfernung abhängig. Bei Distanzkämpfen setzt er auf sein schweres Maschinengewehr, im Nahkampf kommen seine Gorilla-Arme zum Einsatz. Solange ihr die vielen Deckungsmöglichkeiten nutzt, könnt ihr ihm im Fernkampf ordentlich Kontra geben, hat Jonson jedoch knapp 50% seiner Gesundheit eingebüßt, setzt er komplett auf den Faustkampf. Ab diesem Moment solltet ihr auf eine Schrotflinte oder Quickhacks setzen.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Perfekt, wenn Johnson sein Maschinengewehr benutzt

Cyberwarestörung: Perfekt, wenn Johnson seine Gorilla-Arme einsetzt

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #2: Matt Liaw (Kriegsdämonen)

Diesen Psycho aus „Cyberpunk 2077“ findet ihr im Nordosten von Night City. Sucht im nicht fertiggestellten Teil des Highways zwischen Kabuki und Japantown. Informationen zu eurem Gegner findet ihr bei der Leiche eines Opfers am Ende der Straße sowie in drei Nachrichten auf dem Laptop in dem blauen Container.

Guide für den Kampf (Lösung)

Am einfachsten habt ihr es mit Matt Liaw, indem ihr euch vorsichtig am linken (östlichen) Straßenrand entlang der Brüstung vorwärts bewegt. So könnt ihr euch anschleichen und Liaw mit einem heimlichen Takedown oder durch einen Kopftreffer mit einer effektiven Waffe aus nächster Nähe ausschalten. Ansonsten gilt es, Liaw früh zu markieren, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren, und selbst in Deckung zu bleiben, da der Psycho gerne mit dem Scharfschützengewehr Jagd auf euch macht.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Perfekt, wenn Johnson sein Maschinengewehr benutzt

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #3: Lieutenant Mower (Hilfe ist unterwegs)

Ebenfalls im Norden von Night City zu finden (Kabuki). Vor dem Wohngebäude am Fluss in der Allen Street blockieren mehrere Militech-Fahrzeuge die Straße. Der Cyberpsycho erwartet euch oben im Atrium. Einen Splitter findet ihr bei der Leiche am oberen Ende der Treppe, die zu Mower führt, einen Zweiten könnt ihr der Zielperson abnehmen, nachdem diese besiegt wurde.

Guide für den Kampf (Lösung)

Mower setzt ganze im Sinne von „Cyberpunk 2077“ auf Tarnung und das Atrium bietet keine Möglichkeiten zur Deckung. Die beste Strategie besteht darin, sie entweder mit einer EMP-Granate zu erwischen und dann rigoros anzugreifen. Oder ihr schleicht ins Atrium, markiert Mower und zieht euch zurück, bis sie die Suche nach euch aufgibt. Schleicht dann wieder rein und überrascht den Psycho mit einem gezielten Kopftreffer und Quickhacks.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen: Verursacht erheblichen Schaden

Cyberwarestörung: Stört Mowers Stealth-Tarnung und ihre Fähigkeit, umherzuwarpen

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #4: Zaria Hughes (Blutritual)

Sucht weit im Norden von Night City in Cyberpunk 2077 nach diesem Psycho aus „Cyberpunk 2077“, in Watson. Die Mission steht euch jedoch erst zur Verfügung, nachdem ihr Hauptmission Playing for Time abgeschlossen habt. Den Ort des besagten Rituals findet ihr im Gebiet der Maelstromer in Northside. Durchsucht die Leiche des Gangmitglieds, das vor euren Augen stirbt, um die ersten verschlüsselten Splitter zu finden, die aus dem Hauptmenü heraus hacken könnt. Untersucht anschließend die anderen Hinweise vor Ort mit eurem Scanner, bis sich Zaria zu erkennen gibt.

Guide für den Kampf (Lösung)

Zaria Hughes greift sowohl mit Mantis-Klingen als auch mit Schusswaffen an, außerdem hat sie die Fähigkeit, eure Optik kurzzeitig zu stören. Ein Fernkampf gegen sie ist nicht möglich, da Zaria verschwindet, sobald ihr euch zu weit entfernt. Empfehlenswert ist, vor dem Kampf Schutz vor Thermalschaden anzulegen und zu versuchen, Hughes‘ Bewegungsvermögen zu beeinträchtigen und sie zu kiten, damit sie auf Pistolen setzen muss und ihre Mantis-Klingen nicht einsetzen kann.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Kurzschluss: Verursacht erheblichen Schaden

Cyberwarestörung: Stört Zarias Mantis-Klingen und ihre Fähigkeit umherzuwarpen

Bewegungscyberware stören: Nützlich, um den Psycho zu verlangsamen

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #5: Ellis Carter (Where the Bodies hit the Floor)

Sucht im Nordwesten von Night City, in Arasaka Waterfront nach diesem Psycho. Dieser Gegner aus „Cyberpunk 2077“ befindet sich in einer Gasse beim Totentanz-Club, in der Nähe der Schnellreisestation Pershing Street. Ihr findet Ellis Carter in einer Sackgasse mit dem Rücken zu euch, was bedeutet, ihr könnt euch anschleichen und die Auseinandersetzung direkt mit einer wirkungsvollen Attacke oder einem nützlichen Quickhack beginnen.

Außerdem findet ihr vor Ort drei Splitter. Einen findet ihr bei Carter, sobald dieser besiegt wurde, einen anderen in der Sackgasse, wo Carter zu Beginn auf euch wartet, und einen Dritten bei der Leiche eines Opfers neben einem Mülleimer.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen: Verursacht erheblichen Schaden

Cyberwarestörung: Stört carters Fähigkeit, umherzuwarpen und Kugeln auszuweichen

Bewegungscyberware stören: Nützlich, um den Psycho zu verlangsamen

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #6: Lely Hein (Unter der Erde)

Befindet sich am nördlichsten Punkt von Night City. Ihr erreicht den Ort aus dieser Auseinandersetzung in „Cyberpunk 2077“, indem ihr den Schienen folgt, entlang des Highways. Der einzige Splitter mit Informationen trägt der Psycho bei sich. Lely Hein lauert am Ende der Gleise und sollte sofort markiert werden. Versteckt euch dann, bis der Psycho aus aus den Augen verliert, und schleicht euch dann für einen heimlichen Takedown oder einen gezielten Kopftreffer an. Ein Fernkampf wird nicht empfohlen, da sich Lely gut darin versteht, die Deckungen vor Ort zu nutzen.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Verringert temporär Heins Feuerkraft

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #7: Diego Ramirez (Rendezvous mit dem Tod)

Diego befindet sich weit im Süden von Nighty City, am nördlichsten Punkt von Coastview. Sucht nach diesem Psycho aus „Cyberpunk 2077“ am Ende des langen Piers. Einen Splitter trägt Ramirez bei sich, den Zweiten findet ihr bei der Leiche des Anführers der Gruppe, die Siego angegriffen haben. Untersucht vielleicht vor dem Kampf den Lieferwagen unter dem Pier, da ihr dort nützliche Hinweise über den Sachverhalt finden könnt.

Guide für den Kampf (Lösung)

Diego ist ein gefährliches Gegner, der sich schnell bewegen und mit seiner Schrotflinte erhebliche Schäden bei euch anrichten kann. Eure beste Methode besteht darin, Diego mit Quickhacks in die Knie zu zwingen oder direkt mit einem Systemneustart zu erledigen. Sollte er euch zu nahe kommen, nutzt unbedingt eine Deckung, um den Attacken mit seiner Schrotflinte zu entgehen.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Bewegungscyberware stören: Nützlich, um den Psycho zu verlangsamen

Cyberwarestörung: Stört Ramirez‘ Fähigkeit, umherzuwarpen

Waffenfehlfunktion: Perfekt, um Ramirez‘ erhebliche Feuerkraft zu reduzieren

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #8: SpaceBoy (Lex Talionis)

Dieser Auftrag kann erst angegangen werden, nachdem ihr die Hauptmission Transmission aus „Cyberpunk 2077“ erfolgreich abgeschlossen habt. Sucht SpaceBoy danach ganz im Südwesten von Night City, bei den Biotechnica Flats. Öffnet das Garagentor gleich nördlich der Grand Imperial Mall, um die Nebenaufgabe zu starten. So findet ihr ein gesichertes Netrunner-Versteck, daher solltet ihr euch entsprechend vorbereiten. Habt ihr die Zielperson neutralisiert, lest die Nachrichten auf dem Computer im hinteren Teil des Verstecks.

Guide für den Kampf (Lösung)

Wer extrem stark ist, kämpft sich einfach an den Überwachungskameras, Droiden und Drohnen vorbei und geht SpaceBoy direkt an. Alle anderen sollten etwas langsamer vorgehen und die Gefahrenquellen zwischen euch und dem Ziel nach und nach ausschalten.

Nützliche Quickhacks:

Cyberpsychose: Ideal im Kampf gegen die Drohnen und Droiden

Kurzschluss, Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Gibt euch einige Sekunden Verschnaufpause

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #9: Euralio Alma (Das Wüste Land)

Sucht weit im Osten der Map von Cyberpunk 2077 nach diesem Gegner, mitten in den Badlands, im Süden von Rocky Ridge. Am designierten Zielort entdeckt ihr einen Splitter bei der Leiche neben dem zerstörten Fahrzeug sowie einen scanbaren Cyberware-Koffer in dem Frachtcontainer. Aktiviert ihr euren Scanner, könnt ihr anschließend eines Blutspur nach Nordosten folgen, dort findet ihr Euralio Alma in dem Lager unterhalb der Schienen. Der Psycho trägt den zweiten Splitter bei sich.

Guide für den Kampf (Lösung)

Alma trägt ein Exoskelett, weswegen ihr zuerst die freiliegende Batterie auf dem Rücken des Psychos zerschießen oder mit dem Quickhack Kurzschluss ausschalten solltet. Ein heimlicher Takedown ist ebenfalls eine mögliche Vorgehensweise. Habt ihr dies erledigt, könnt ihr ganz normal Schaden verursachen, indem ihr immer wieder kurz aus eurer Deckung hervorkommt. Nützliche Hilfsmittel in diesem Kampf sind Splittergranaten, der Quickhack Waffenfehlfunktion, Tech-Waffen und Schockschaden.

Nützliche Quickhacks:

Kurzschluss: verursacht erheblichen Schaden und zerstört augenblicklich die Batterie des Exoskeletts

Waffenfehlfunktion: Hält den psycho kurzzeitig auf, sodass ihr wirkungsvolle Treffer landen könnt

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #10: Zion Wylde (Eine zweite Chance)

Findet ihr am östlichsten Punkt der Badlands. Habt ihr die Leiche an der markierten Position untersucht, scannt die Spuren in der Nähe und folgt diesen zu einem anderen Raffen-Shiv-Auto weiter östlich. Südwestlich davon liegt eine Leiche mit einem Splitter und einem Scharfschützengewehr, nur leider werdet ihr ab dort sofort unter Beschuss genommen. Der Cyberpsycho befindet sich auf der erhöhten Plattform im Süden und trägt den zweiten Splitter bei sich.

Guide für den Kampf (Lösung)

Es gibt zwei Möglichkeiten, Wylde zu erledigen. Seid ihr ein guter Schütze und habt ein erstklassiger Gewehr, könnt ihr euch auf einen Fernkampf einlassen, nutzt dafür einen der Felsen als Deckung. Oder ihr nutzt die Felsen als Sichtschutz, um euch der Position des Psychos zu nähern. Die Leiter zu ihm ist mit Minen gesichert, die ihr erst ausschalten müsst, vorzugsweise mit Quickhacks. Außerdem könnt ihr mit einem Doppelsprung zu ihm gelangen, falls ihr die erforderliche Cyberware besitzt.

Habt ihr Walde erreicht, geht entschlossen und mit maximal möglichen Schaden gegen den Psycho vor, um seine Gegenwehr direkt im Keim zu ersticken. Schaltet ihr ihn nicht schnell aus, wird Wylde herunterspringen und in der Wüste Schutz suchen, was abermals zu einem Scharfschützenduell führt, doch habt ihr dieses Mal die deutlich bessere Psoition.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Nützlich, um Wylde am Schießen zu hindern, sodass ihr euch leichter nähern könnt

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #11: Sam Milton (Das Haus auf dem Hügel)

Diesen Psycho findet ihr ebenfalls in den Badlands, und zwar in Rocky Ridge. Die Farm, auf der dieser Kampf stattfindet, ist sehr stark gesichert und wimmelt nur so vor Drohnen, Geschützen, Minen und anderer Gefahren. Ihr könnt den Bereich über eine Lücke im Zaun an der Westseite betreten, müsst euch dann aber um die eben erwähnten Gefahren kümmern. Euer Ziel befindet sich in der Garage und greift sofort mit seiner sehr starken Schrotflinte an, sobald er euch zu sehen bekommen.

Guide für den Kampf (Lösung)

Dies ist eigentlich ein Job für Netrunner, die die Gefahrenquellen eine nach der anderen ausschalten sollten, bevor sie sich auf den Kampf gegen Milton einlassen. Da euer Gegner sehr flink ist, solltet ihr nicht offen herumstehen, außer, ihr könnt die Waffe des Psycho mit einem Quickhack lahmlegen. Werdet bestenfalls seine Aufmerksamkeit los, nähert euch ungesehen von hinten und überrascht ihn mit einem heimlichen Takedown. Haltet euch so oder so von dem Auto vor der Garage fern, da dieses leicht in die Luft fliegen und euch dabei mitnehmen kann.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Ein guter Weg, um Miltons Attacken kurzzeitig zu unterbrechen

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #12: Chase Coley (Doc zu Dumpingpreisen)

Sucht nach diesem Psycho in „Cyberpunk 2077“ im Südosten der Stadt Night City, in Rancho Coronado. Der Kampf findet im Hof einer zwielichtigen Ripperdoc-Klinik statt. Bei eurer Ankunft kämpft eure Zielperson gerade gegen einen Wachmann. Solltet ihr etwas warten, wird der Wachmann das Zeitliche segnen, sodass ihr euch ganz auf Coley konzentrieren könnt. Habt ihr ihn besiegt, erfahrt ihr von einem Splitter, den er bei sich trägt, und den E-Mails drinnen auf dem Laptop.

Guide für den Kampf (Lösung)

Dieser Kampf ähnelt dem gegen Royce. Wirksam sind Splittergranaten, der Kurschluss-Quickhack, Tech-Waffen und Schockschaden. Solltet ihr eine nicht tödliche Vorgehensweise bevorzugen, setzt auf EMP-Granaten und einen heimlichen Takedown.

Nützliche Quickhacks:

Kurzschluss: Verursacht erheblichen Schaden und zerstört augenblicklich die Batterie des Exoskeletts

Waffenfehlfunktion: Hält Chase kurzzeitig auf, sodass ihr wirkungsvolle Treffer landen könnt

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #13: Tamara Cosby (Zu wenig und zu spät)

Dieser Cyberpsycho in „Cyberpunk 2077“ befindet sich im Süden von Night City, in Arroyo. Der Auftrag führt V in ein Obdachlosenlager unter der Hochstraße, südlich von Megagebäude H4. Ihr findet einen Splitter hinter einem Plastikvorhang rechts hinter dem Eingang. Und einen weiteren Splitter bei einer Leiche am anderen, nördlichen Ende des Lagers. Nähert ihr euch Letzterem, taucht Tamara Cosby beim Eingang auf.

Guide für den Kampf (Lösung)

Cosby wird zu Beginn des Kampfes zwei Geschütztürme gegen euch einsetzen, die ihr also direkt zu Beginn ausschalten solltet. Außerdem wird der Netrunner Quickhacks gegen euch einsetzen, die ihr aber unterbrechen könnt, indem ihr der Psychopathin schnell erheblichen Schaden zufügt. Die beste Methode in diesem Kampf ist der Nahkampf, denn Cosby ist nicht besonders agil und kann gegen Schaden im Nahkampf mit ihren Quickhacks nichts gegen euch ausrichten.

Nützliche Quickhacks:

Kurzschluss, Selbstmord, Überhitzen: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Sehr nützlich, um Cosby am Schießen zu hindern, sodass ihr sie gefahrlos attackieren könnt

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #14: Cedric Muller (Auf taube Ohren stoßen)

Sucht nach diesem Cyberpsycho im Westen der Stadt Nighty City, in dem Bezirk Downtown. Cedric Muller hält sich auf der unteren Ebene einer Parkgarage auf, zu erreichen von der Hochstraße aus. Vor Ort könnt ihr zwei Splitter finden, einen bei der Leiche zwischen den zwei Reflektoren und einen in den Behältern nahe der Wand.

Guide für den Kampf (Lösung)

Muller ist mit seiner Schrotflinte ein ernstzunehmender Gegner, von dem ihr euch besser fernhalten solltet. Die einfachste und auch sicherste Methode besteht darin, den Cyberpsycho zu markieren und aus der Entfernung mit einem mächtigen Scharfschützengewehr unter Beschuss zu nehmen. Nahkämpfern empfehlen wir, erst einmal unterzutauchen, bis Muller eure Spur verliert, und ihn dann hinterrücks mit einer Vielzahl verheerender Attacken zu penetrieren.

Beachtet, dass sich Muller einmal im Kampf komplett heilen kann. Wenn ihr es also nicht schafft, ihn mit einer Angriffsserie zu besiegen, solltet ihr lediglich geringen Schaden anrichten, bis er seine Heilung verbraucht hat. Tut ihr dies nicht, wird der Kampf quasi komplett zurückgesetzt, was für euch ziemlich ungünstig wäre.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Waffenfehlfunktion: Hält den Cyberpsycho auf, damit ihr kurzzeitig keine Gegenwehr befürchten müsst

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #15: Norio Akuhara (Die Rettungsaktion)

Findet ihr nordwestlich von Corporate Plaza, im Westen von Night City. Der Psycho hält sich in der Nähe des Nighty City Center for Psychiatric Health auf, in einer Gasse mit zahlreichen Motorrädern der Tyger Claws. Vor ort könnt ihr zwei Splitter finden. Einen in dem Behälter an der Wand und einen anderen hat Akuhara selbst.

Nachdem Norio Akuhara die Hälfte seiner Lebensenergie verloren hat, wird er verschwinden. Ihr findet ihn dann nicht weit entfernt in westlicher Richtung. Folgt einfach der Gasse, bis ihr einen Platz erreicht, wo Akuhara Unterstützung von einer Gruppe Tyger Claws erhält.

Guide für den Kampf (Lösung)

Erst einmal solltet ihr den Psycho von außerhalb des Tores markieren, bevor ihr euch dem feindlichen Bereich nähert, um euren Gegner stets im Blick zu haben. In der ersten Kampfhälfte setzt euer Gegner auf ein Katana, was ihr ausnutzen könnt, Bewegt euch rückwärts von Akuhara weg und schießt mehrere Magazine leer, bevor dieser überhaupt die Chance hat euch zu attackieren. In der zweiten Kampfhälfte setzt der Psycho auf Schusswaffen.

Ab diesem Zeitpunkt ist es ratsam, in der Gasse zu bleiben, um nicht von mehreren Feinden aus verschiedenen Richtungen beschossen zu werden. Schaltet erst die Unterstützer aus, bevor ihr euch um Akuhara kümmert. Quickhacks funktionieren hier besonders gut, um eure Gegner auf Distanz zu halten, und solltet ihr es schaffen, Akuharas Aufmerksamkeit loszuwerden, ist sogar ein heimlicher Takedown eine Option.

Nützliche Quickhacks:

Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Bewegungscyberware stören: Perfekt, wenn Akuhara das Katana benutzt

Waffenfehlfunktion: perfekt, wenn Akuhara Schusswaffen benutzt

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #16: Dao Hyunh (Eifersucht)

Sucht nach diesem Kampf in „Cyberpunk 2077“ im Süden von Night City, nahe Coastview. Begebt euch zu der designierten Promenade in Wellsprings und ihr macht Bekanntschaft mit Dao Hyunh, dem vorletzten Cyberpsycho. Die verrückte Dame befindet sich auf der Terrasse eines Restaurants am Wasser und hat einen cyberpsychotischen Anfall. Die zwei Splitter vor Ort befinden sich bei Dao und ihrer Schwester.

Guide für den Kampf (Lösung)

Wenn ihr euch nähert, befindet sich Dao unterhalb eurer Position und kann mit einer Attacke überrascht werden, bestenfalls mit einem gezielten Kopfschuss aus eurer mächtigsten Waffe oder mit einem tödlichen Quickhack. Solltet ihr den Kampf nicht schnell beenden können, wird Dao auf die Promenade gelangen, wo ihr kaum Deckung habt und der Kampf um einiges schwieriger wird. Zum Glück ist dieser Cyberpsycho aber nicht sonderlich stark und greift lediglich mit einer Pistole an.

Nützliche Quickhacks:

Kurzschluss, Überhitzen, Granate zünden, Selbstmord: Verursacht Schaden

Waffenfehlfunktion: Verschafft euch eine kurze Verschnaufpause

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort

Cyberpsycho #17: Gaston Philips (Gesetzestreu)

Den letzten Psycho in „Cyberpunk 2077“ findet ihr in Wellsprings, im Westen von Nighty City. Ihr könnt den eingezäunten Bereich durch das offene Tor betreten, habt es auf dem Gelände aber mit etlichen Minen zu tun. Geht langsam und vorsichtig vor, um die Sprengfallen zu entschärfen, oder schaltet diese mit Quickhacks aus. Es erleichtert den Kampf ungemein, wenn ihr im Vorfeld so viele Minen wie nur möglich deaktiviert oder umpolt. Der Psycho hält sich im hinteren Teil des feindlichen Bereichs auf und trägt einen Splitter bei sich; weitere Informationen findet ihr auf dem Computer.

Guide für den Kampf (Lösung)

Gaston Philips bewegt sich schnell und kann enormen Schaden bei V verursachen, weswegen es ratsam ist, den Kampf so schnell wie möglich zu beenden. Nutzt die vielen Deckungen und lockt, sofern möglich, Gaston in eure umgepolten Minen. Es ist möglich, sich dem Psycho unbemerkt zu nähern und ihn mit einem heimlichen Takedown auszuschalten. Im Notfall könnt ihr das Areal verlassen, um euch zu erholen und erneut anzuschleichen.

Nützliche Quickhacks:

Granate zünden, Überhitzen, Selbstmord: Verursacht erheblichen Schaden

Cyberwarestörung, Bewegungscyberware stören: Schränkt die Fähigkeit von Gaston ein, sich im Areal umerzuwarpen

Waffenfehlfunktion: Verschafft euch eine Verschnaufpause

Systemneustart: Besiegt den Gegner sofort