Cyberpunk 2077: Vs Auto aus dem Teaser kostenlos erhalten, so geht’s! – (Quadra Turbo-R V-Tech-Guide) Lösung

Euch wird wahrscheinlich Vs Auto im Teaser-Material zu Cyberpunk 2077 aufgefallen sein, das unter anderem den bekannten Screenshot ziert, auf dem der männliche V vor dem Auto steht und seinen Blick vor Night City schweifen lässt?

Ihr erinnert euch nicht an dieses ikonische Schaubild? Gar kein Problem. Zur Erinnerung haben wir es nachfolgend für euch eingebunden:

Vs Auto aus dem Teaser-Material zu Cyberpunk 2077 © CD Projekt

Wahrlich ein wunderschöner Screenshot. Und echte Autofans unter euch werden den „Geilen Schlitten“ sicher umgehend bemerkt haben. Was ist das für ein magisches Antlitz von einem Auto!

Aber auch wenn es auf dem ersten Blick so aussieht, als könnte man als V einfach so mit dem Wagen in „Cyberpunk 2077“ durch die Gegend fahren, ist dem natürlich nicht so.

Vs Auto aus dem Teaser freispielen ohne Eddies

Ihr könnt euch Vs Schlitten von dem Teaser-Material jedoch freispielen – und das sogar kostenlos. Wir verraten euch, wie ihr Vs Auto aus den Teasern ganz und gar ohne Eddies freischalten könnt.

Beachtet vorab, dass ihr selbst nach dem Ende der Hauptgeschichte nicht unbedingt auf dieses Auto stoßen werdet respektive müsst. Die Voraussetzung für die Freischaltung des kostenlosen Autos ist nämlich an einen ganz bestimmten Auftrag gebunden.

Vorab den Auftrag: „Lebenswerk“ komplett abschließen

Ihr müsst den Auftrag namens „Lebenswerk“ erledigen, den ihr in The Glen von Heywood findet, unterhalb des Zentrums von Night City.

An diesem Ort müsst ihr vorbeisehen, um den Auftrag „Lebenswerk“ von Sebastian „Padre“ Ibarra zu erhalten, der euch dann anklingelt:

Standort vom Auftrag: „Lebenswerk“ © CD Projekt/PlayCentral.de

Ihr sollt ein Auto für den Padre stehlen und um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr euch zu einer Autowerkstatt begeben. Wenn ihr in den Süden von The Glen gefahren seid, um den Auftrag anzunehmen, seid ihr im Grunde schon direkt vor Ort und könnt der Markierung zur besagten Werkstatt folgen. Ihr solltet in etwa direkt vor ihr stehen.

Erhaltet den Auftrag „Lebenswerk“ von Padre © CD Projekt/PlayCentral.de

Ab hier entscheidet ihr, ob ihr im Ninja-Modus gegen die bösen Buben vorgeht oder ob ihr wie Rambo zu seinen besten Zeiten durch die Vordertür marschiert.

So oder so schaltet ihr erst einmal alle Feinde aus, räumt die halbe Werkstatt leer (so könnt ihr immerhin nebenher ein paar Eddies verdienen) und erst dann steigt ihr in das Auto, das in der unteren, rechten Hälfte (vom Eingang aus betrachtet) steht.

Dieses Auto müsst ihr stehlen beim Auftrag: „Lebenswerk“ © CD Projekt/PlayCentral.de

Fahrt dann zur Markierung und setzt das Auto in der Garage ab. Damit habt ihr den Auftrag „Lebenswerk“ erst einmal abgeschlossen. Doch das war es dann noch nicht.

„Geiler Schlitten“ abholen: den Quadra Turbo-R V-Tech freischalten!

Nach dem erfolgreichen Abschluss müsst ihr ganze drei Tage warten, bis ihr eine weitere Mission erhaltet. Ihr könnt die drei Tage natürlich überspringen, indem ihr 3 Mal ganze 24 Stunden wartet (über das Pausenmenü warten).

Wenn die Zeit rum ist, meldet sich Jake Estevez noch einmal bei euch, der eine fromme Botschaft mit euch teilt. Da er nicht mehr nach Night City zurückkehrt, wie er euch bestätigt, dürft ihr seinen „Traumwagen“ haben als Dankeschön. Und es ist wahrlich ein echter Traumwagen!

Um den Quadra Turbo-R V-Tech zu erhalten, müsst ihr euch an die nachfolgende Stelle in Santo Domingo, Rancho Coronado begeben:

Nach dem Auftrag „Lebenswerk“ holt ihr euch den „Geilen Schlitten“ © CD Projekt/PlayCentral.de

Hier steigt ihr in Vs neues Auto und das gute Stück gehört euch! Wir wünschen viel Spaß mit dem Biest. Ihr seid jetzt stolzer Besitzer des ikonischen Quadra Turbo-R V-Tech.

Cyberpunk 2077 ist für PS4, Xbox One und PC sowie Google Stadia erhältlich. Wir raten allerdings von einem Kauf für die PS4 und Xbox One ab. Mehr Infos zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

