In Cyberpunk 2077 ist der schnellste Weg oft mitten durch eure Gegner hindurch. Dafür benötigt ihr in der Regel aber eine entsprechend durchschlagskräftige Waffe, die neben einem hohen Schaden pro Sekunde die eine oder auch andere besondere Eigenschaft mitbringt, damit ihr euren Feinden stets überlegen seid.

Am besten eignen sich dafür natürlich die einzigartigen Waffen, die ihr in dem Spiel von CD Projekt RED finden könnt. Diese Gewehre, Pistolen und Nahkampfwerkzeuge haben immer einen seltenen oder sogar legendären Wert und halten mitunter höchst praktische Fähigkeiten parat. Wo ihr diese einzigartigen Waffen in „Cyberpunk 2077“ finden könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Cyberpunk 2077: Alle einzigartigen Waffen aus Hauptmissionen – Lösung

In diesem Guide findet ihr nun alle einzigartigen Waffen, die ihr in Hauptmissionen von Cyberpunk 2077 finden könnt. Wir erklären euch genau, wo sich die Waffen befinden, was ihr tun müsst, um sie in euren Besitz zu bringen, und über welche besonderen Eigenschaften die Mordinstrumente verfügen.

Amnesty

Diese Waffe, die auf einer Overture basiert, könnt ihr in der Hauptmission We Gotta Live Together bekommen. Sucht Cassidy in der südöstlichen Ecke des Lagers auf und nehmt seine Herausforderung an. Solltet ihr es schaffen, die erforderliche Menge an Flaschen abzuschießen, gehört Amnesty euch. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Gelegenheit.

Besondere Eigenschaften: Verbessert Schusskraft und Handhabung.

Chaos

Diese Waffe, die auf der JKE-X2 Kenshin basiert, kann in der Hauptmission Die Übergabe von Royce erbeutet werden, wenn ihr diesen bei den Verhandlungen oder während des Bosskampfs tötet.

Besondere Eigenschaften: Bei jedem Nachladen werden kritische Trefferchance, Schadensart und Statuseffekt per Zufall neu bestimmt.

Coctailspieß

Dieses Katana kann nur während der Hauptmission Automatic Love gefunden werden. Sucht danach in dem Make-Up-Raum auf der oberen Etage des Clubs.

Besondere Eigenschaften: Sehr hoher Grundschaden.

Cottonmouth

Diese Version eines elektrischen Gamma-Schlagstocks kann in der Hauptmission The Space Between in Fingers‘ Schlafzimmer gefunden werden.

Besondere Eigenschaften: Verursacht Schock- und Chemieschaden. Geringe Chance, Vergiftung und/oder Stromschläge auszulösen.

Genjiroh

Zu finden während der Hauptmission Play it Safe. Sucht hinter dem zweiten Scharfschützen nach der verschlossenen Tür und öffnet diese entweder via Attribut-Anforderung oder über den nahen Terminal. Der Code für die Tür lautet „2906“. Genjiroh befindet sich auf der rechten Seite, wenn ihr aus dem Fahrstuhl steigt, kurz bevor ihr die lange Leiter auf der 21. Etage erreicht.

Besondere Eigenschaften: Feuert mit jedem Schuss vier Kugeln ab. Erhöhte Magazingröße und Projektilgeschwindigkeit. Kann bis zu sechs Ziele gleichzeitig erfassen. Kugeln verursachen zusätzlichen Schockschaden mit einer erhöhten Chance, Stromschläge auszulösen.

