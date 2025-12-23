Cyberpunk 2077 – Aufzüge sind keine Ladebildschirme, sagt CD Projekt Red

Seit dem Release von Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 haben sich zahlreiche Theorien rund um das Spiel entwickelt – viele davon spekulativ, einige über Jahre hinweg hartnäckig. Eine davon wurde nun endgültig aus der Welt geschafft: die Elevator-Theorie.

Die Annahme, dass die Aufzüge im Spiel als versteckte Ladebildschirme dienen, kursierte bereits seit der Veröffentlichung. Nun hat Igor Sarzyński, Creative Director bei CD Projekt Red, diese Theorie höchstpersönlich auf Bluesky widerlegt.

Was hat Igor Sarzyński zur Elevator-Theorie gesagt?

Wie wurde die Theorie widerlegt? In einem Beitrag vom 22. Dezember 2025 erklärte Sarzyński in einem sogenannten „Mini-Rant“, dass die Aufzüge in Night City keine versteckten Ladebildschirme seien. Er stellte klar:

Mini rant: Nein, Aufzüge in Cyberpunk sind keine „clever versteckten Ladebildschirme". Du denkst wirklich, wir können dich durch die ganze Stadt und in riesige Innenräume schicken, ohne Ladezeiten – aber für ein Penthouse brauchen wir einen Aufzugstrick?

Diese Aussage trifft einen Nerv, denn CD Projekt Red hatte bereits in der ursprünglichen REDengine 4 eine nahezu nahtlose Welt mit minimalen Ladeunterbrechungen geschaffen. Die Idee, dass ausgerechnet ein kurzer Aufzugstrip als Ladehilfe dient, erscheint laut Sarzyński schlichtweg unlogisch.

Warum gibt es so viele Aufzüge in Night City?

Was ist der eigentliche Grund für die Aufzüge? Laut Sarzyński ist die Antwort simpel: „Es ergibt einfach Sinn.“ Night City ist vertikal aufgebaut, mit dutzenden Hochhäusern, Megastrukturen und Untergrundebenen. Die Aufzüge dienen der Immersion und dem Realismus der Welt.

Er betonte außerdem:

Wir könnten sie transparent machen, wenn wir wollten. Diese Engine ist ein Wunderwerk. Ich werde keine Verleumdung akzeptieren.

Wie kam es zur Entstehung der Theorie?

Woher stammt die Fan-Spekulation? Die Ursprünge dieser Theorie reichen bis ins Jahr 2020 zurück. Damals spekulierten Reddit-Nutzer, dass sich Ladezeiten zwischen SSD- und HDD-Systemen bei Aufzugfahrten deutlich unterscheiden würden – ein vermeintliches Indiz für versteckte Ladevorgänge.

Obwohl Entwickler des Spiels wiederholt versicherten, dass dies nicht der Fall sei, hielt sich die Theorie hartnäckig. Erst Sarzyńskis jüngster Beitrag scheint nun endgültig für Klarheit gesorgt zu haben.

Warum wechselt CD Projekt Red künftig zur Unreal Engine?

Was bedeutet das für zukünftige Spiele? Nach seinen Aussagen wurde Sarzyński in den Kommentaren gefragt, warum man dann überhaupt die REDengine aufgegeben habe. Seine Antwort war deutlich:

Wir wollen Spiele machen, keine Engines.

Dieser Schritt wurde bereits im November 2024 von CD Projekt Red offiziell begründet: Man wolle die Entwicklung mehrerer Projekte vereinfachen. Künftig entstehen sowohl das The Witcher 4 als auch das Cyberpunk 2077-Sequel mit der Unreal Engine 5.

Was ist über das Sequel zu Cyberpunk 2077 bekannt?

Woran arbeitet CD Projekt Red aktuell? Aktuell befinden sich sieben Titel in Entwicklung, darunter:

The Witcher 4, 5 und 6 – eine neue Trilogie

– eine neue Trilogie The Witcher Remake – entwickelt von Fool’s Theory

– entwickelt von Fool’s Theory Project Sirius – ein Witcher-Spinoff

– ein Witcher-Spinoff Project Orion – das Cyberpunk 2077 -Sequel

– das -Sequel Project Hadar – ein neues Franchise

Obwohl bisher keine Veröffentlichungstermine genannt wurden, ist klar: Die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und soll die ambitionierten Welten von CDPR auf ein neues Level heben.

Wie erfolgreich war Cyberpunk 2077 bisher?

Wie steht es heute um das Spiel? Trotz des schlechten Launch-Zustands auf PS4 und Xbox One hat sich das Bild über die Jahre gewandelt. Mit Patches, der Next-Gen-Version 2022 und dem DLC Phantom Liberty (veröffentlicht im September 2023) konnte sich das Spiel rehabilitieren.

Bis November 2025 wurden weltweit über 35 Millionen Einheiten verkauft. Auch die Veröffentlichung auf macOS und der Nintendo Switch 2 im Sommer 2025 sorgte für zusätzlichen Auftrieb.

Ein Mythos weniger in Night City

Welche Wirkung hat Sarzyńskis Klarstellung? Mit seiner direkten Ansage hat Sarzyński nicht nur eine alte Diskussion beendet, sondern auch demonstriert, wie stark Entwickler auf die Community hören – und auch mal Klartext reden.

Was meinst du: Hattest du auch angenommen, dass die Aufzüge versteckte Ladezeiten kaschieren? Oder war dir schon immer klar, dass es sich nur um ein stilistisches Mittel handelt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!