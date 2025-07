Cronos The New Dawn – Bloober Teams neuer Horror-Titel inspiriert von Silent Hill

Cronos: The New Dawn, das kommende Horrorspiel von Bloober Team, erinnert sofort an Dead Space mit seinem gepanzerten Protagonisten, der sich durch eine verlassene Struktur bewegt. Doch viele seiner anderen Einflüsse gehen über visuelle Ähnlichkeiten hinaus. Bloober erklärte, wie dieser Sci-Fi-Horror-Shooter, der für Herbst 2025 geplant ist, sich von Spielen wie Silent Hill 2 und vielen Titeln von FromSoftware inspirieren lässt.

Einige der Einflüsse von Silent Hill 2 zeigen dem Team jedoch auch, was es nicht tun sollte. Der Hauptautor Grzegorz Like erklärte bei einem kürzlichen Vorschau-Event, dass Bloober das Silent Hill 2-Remake analysierte und zu dem Schluss kam, dass das Studio sich für sein nächstes Spiel nicht wiederholen sollte. Dieses mysteriöse Projekt musste in eine etwas andere Richtung gehen und breitere Themen berühren, die über die Psyche eines traurigen Mannes hinausgehen.

Einflüsse aus der Gaming-Welt

Wie beeinflussen Silent Hill 2 und FromSoftware das Spiel? Laut Like tauchte Silent Hill 2 tief in die Psychologie von James ein. Für Cronos wollte das Team jedoch andere Fragen stellen und ging philosophischer vor. Aufgrund der Sci-Fi-Natur und des Zeitreisemotivs hatten sie die Möglichkeit, Fragen über die Menschheit und die kosmische Größe des menschlichen Lebens zu stellen.

Einige dieser Themen beziehen sich auf die Geschichte Polens und seine Beziehung zur Sowjetunion, was das Team dazu brachte, Fragen über Einheit versus Individualismus zu stellen. Diese Themen tauchten in den Verschmelzungsmechaniken auf – Feinde können andere Leichen aufsaugen, um neue Kräfte zu erlangen – und verzweigten sich von dort aus. Es begann als ein Gameplay-Hook, hatte aber dann natürliche Parallelen zu einer Geschichte, die Fragen über das Zusammenkommen stellte.

Erzählweise und Gameplay

Wie entwickelt sich die Geschichte in Cronos? Die Erzählweise in Cronos wird weniger direkt sein als in Bloobers jüngsten Spielen. Das Team schaute sich Titel von FromSoftware sowie Returnal an, das gefeierte PS5-Debüt von Entwickler Housemarque. Diese Spiele erfordern kritisches Denken und Erkundung, um zu einer eigenen Version der Wahrheit zu gelangen.

Spiele wie Elden Ring von FromSoftware, dessen Welt und Erzählweise durch den Einfluss von George R. R. Martin gestaltet wurden, bieten komplexe Geschichten, die durch Umweltgeschichte und Spielergeschichten erzählt werden. Bloober hofft, dass Spieler in Cronos auf ähnliche Weise Theorien entwickeln und austauschen werden.

Wiederholung und Entdeckung

Warum ist das wiederholte Spielen von Cronos wichtig? Wie bei Silent Hill 2, das Jahrzehnte später immer noch diskutiert wird, hoffen die Entwickler von Bloober, dass Spieler Cronos mit seinem reichen Erzählansatz und seiner tiefen Lore ebenfalls mehrmals spielen werden. Laut Like haben die Autoren „ihre Hausaufgaben gemacht“ und ein Spiel mit genug Tiefe entwickelt, das es wert ist, mehrfach gespielt zu werden.

Beim erneuten Spielen des Spiels werden kleinere Details neue Bedeutungen annehmen, sobald sie ein zweites, drittes oder möglicherweise viertes Mal untersucht werden. Spieler werden Charaktere und Details in Zwischensequenzen in einem völlig anderen Kontext sehen und neue Erkenntnisse gewinnen.

Wie siehst du die Einflüsse von Silent Hill 2 und FromSoftware auf Cronos: The New Dawn? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!