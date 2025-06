Chibi Godzilla Staffel 3 – Neue Kaiju-Verbündete im Godzilla-Universum ab 2025

Im Sommer 2025 kehrt eine der liebenswertesten Inkarnationen von Godzilla auf die Bildschirme zurück. Während im MonsterVerse der König der Monster mit „Godzilla x Kong: Supernova“ und der zweiten Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ ein Comeback feiert, arbeitet Toho in Japan an der heiß erwarteten Fortsetzung von „Godzilla Minus One“. Obwohl diese Projekte Godzilla in seinem tödlichen Stil präsentieren, gibt es auch eine süßere Seite des legendären Monsters. Chibi Godzilla bereitet sich auf seine dritte animierte Staffel vor und die Kaiju-Fans werden nicht lange warten müssen, um den niedlichen Kaiju auf dem Bildschirm zu sehen.

Chibi Godzilla: Eine niedliche Rückkehr

Was macht Chibi Godzilla so besonders? Chibi Godzilla erschien erstmals 2018 im Kinderbuch „Viel Glück, Chibi Godzilla“ und eroberte schnell die Herzen der Fans. Der kleine König der Monster erhielt daraufhin seine erste Animationsserie „Ich bin zuhause! Chibi Godzilla.“ Die neueste Serie, „Chibi Godzilla Raids Again“, wurde im Jahr 2023 gestartet und hat bereits 65 Episoden über zwei Staffeln. Am 2. Juli 2025 startet die dritte Staffel in Japan, in der der kleine Kaiju erneut wild umherläuft.

Warum ist die dritte Staffel so spannend? In der kommenden Staffel wird Chibi Godzilla nicht allein sein. An seiner Seite stehen andere beliebte Kaiju wie Mechagodzilla, King Ghidorah, Mothra, Rodan sowie unheimlichere Kreaturen wie Hedorah und Biollante. Eine bedeutende Neuerung ist die Einführung einer Chibi-Version von Jet Jaguar, gesprochen von Katsuyuki Konishi, der für seine Rollen in Animes wie Demon Slayer, Dragon Ball Z und JoJo’s Bizarre Adventure bekannt ist.

Die Legende von Jet Jaguar

Wer ist Jet Jaguar? Jet Jaguar ist seit seinem ersten Auftritt im Film „Godzilla vs. Megalon“ im Jahr 1973 Teil des Godzilla-Mythos. In Legendarys MonsterVerse ist er bisher nicht aufgetaucht, doch der Showrunner von Monarch, Matt Fraction, hofft, dass der Monsterkämpfer in Zukunft seinen Auftritt haben wird. Fraction äußerte letztes Jahr seinen Wunsch, Jet Jaguar in das MonsterVerse einzuführen.

„Ich würde es lieben, eine MonsterVerse-Version einer Toho-Kreatur einzuführen, die noch nicht in den Filmen vorkam. Es gibt eine große Auswahl, und jeder hat seine eigenen Favoriten. Ich liebe Jet Jaguar, er ist nicht ganz ein Kaiju, aber ich liebe Jet Jaguar.“

Weitere spannende Entwicklungen im Godzilla-Universum

Welche Projekte sind aktuell in Arbeit? Neben der dritten Staffel von Chibi Godzilla arbeitet Toho an der Fortsetzung von „Godzilla Minus One“. Dieser Film, der von Takashi Yamazaki geschrieben und inszeniert wurde, feierte 2023 große Erfolge und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Preis für die besten visuellen Effekte bei den 96. Academy Awards. Die Fortsetzung wird von Fans mit Spannung erwartet.

Im MonsterVerse bereitet sich „Godzilla x Kong: Supernova“ auf seine Veröffentlichung im Jahr 2027 vor. Der Film wird von Grant Sputore inszeniert und ist die Fortsetzung von „Godzilla x Kong: The New Empire“. In der Zwischenzeit setzt die Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ die Erzählungen rund um die Monster und die Monarch-Organisation fort und wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.

Was denkst du über die Rückkehr von Chibi Godzilla und die neuen Entwicklungen im Godzilla-Universum? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!