Call of Duty Black Ops Cold War: Release des neuen Teils geleakt

Am heutigen 26. August wird Call of Duty: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt. Dank eines Updates in Call of Duty: Modern Warfare sowie Call of Duty Warzone konnten Dataminer jedoch schon jetzt spannende Infos ausgraben.

So bekamen wir nicht nur Aussichten auf die kommenden Editionen des Shooters, sondern dürfen uns womöglich schon einen Tag im Kalender für den Release eintragen.

Black Ops Cold War – Alle Editionen samt Ultimate Edition geleakt, was ist enthalten?

Release: Wird Black Ops Cold War an diesem Tag erscheinen?

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird definitiv im November 2020 erscheinen und damit Release-technisch in direkter Konkurrenz zu Cyberpunk 2077 stehen, das am 19. November erscheint. Dieses Jahr kehrt die Shooter-Reihe also wieder zum November als obligatorischen Release-Monat zurück.

Die Beschreibung zu den Pre-Order Items verrät uns außerdem den genauen Veröffentlichungstag: „Black Ops Cold War“ erscheint voraussichtlich am 13. November 2020.

Warum gerade der 13. November 2020? Die Pre-Order-DLCs für „Black Ops Cold War“ müssen laut Leak bis zum 13. November 2021 eingelöst werden. In der Regel gibt es bei CoD-Games eine Frist von genau einem Jahr für Vorbesteller-Items nach Release des Spiels.

Für Call of Duty: Black Ops Cold War wird es folgende Pre–Order-Boni geben:

Early Access für die Open-Beta

10 Stufen für CoD: Modern Warfare und Warzone

Operator Frank Woods für CoD: MW und Warzone

Waffenpaket Confrontation

Kalter Krieg und Zombies: Offizielle Live-Enthüllung des neuen CoD

Am 26. August um 19:30 Uhr erfolgt die große Enthüllung von „CoD: Black Ops Cold War“ bei Warzone. Dabei wird erwartet, dass sich Entwickler Treyarch und Publisher Activision vor allem auf die Kampagne konzentrieren werden. Laut Dataminern soll eine Multiplayer-Präsentation am 9. September folgen. Außerdem wird es zur morgigen gamescom Opening Night Live neues Material zu dem Shooter geben.

Das neue Call of Duty wird den Nachfolger zum ersten Black Ops bilden. Außerdem soll laut Leaks wieder ein Zombie-Modus dabei sein, bei dem Untote durchlöchert werden dürfen.