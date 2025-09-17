Call of Duty Black Ops 7 – Zombies-Modus kehrt zurück mit neuen Features

Call of Duty: Black Ops 7 steht in den Startlöchern und wird am 14. November 2025 erscheinen. Besonders die Rückkehr des beliebten Zombies-Modus sorgt in der Gaming-Community für Aufsehen. Der neueste Trailer hat erste Einblicke in die spielbaren Charaktere und die Handlung gegeben, die Spieler erwarten können.

Die Rückkehr der Untoten

Was macht den Zombies-Modus so besonders? Der Zombies-Modus ist ein kooperatives Spiel, in dem du gegen endlose Wellen von Untoten kämpfst. Dabei sammelst du Punkte, die du für stärkere Waffen und das Freischalten neuer Kartenbereiche nutzen kannst. Mit der Zeit werden die Zombies schneller und widerstandsfähiger, was die Herausforderung stetig erhöht.

Zusätzlich zu den bekannten Mechaniken wie den Perk-a-Colas, die deine Fähigkeiten verbessern, und der Pack-a-Punch-Maschine, die deine Waffen aufrüstet, bietet Black Ops 7 neue Gadgets und Fallen. Diese helfen dir, den Zombieansturm abzuwehren und neue strategische Möglichkeiten zu erkunden.

Neue Charaktere und Story-Details

Welche Charaktere kannst du im neuen Zombies-Modus spielen? Im neuen Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 wirst du in die Rolle von Agenten schlüpfen, die von David Mason angeführt werden. Diese spielen eine entscheidende Rolle in der Handlung, die im Jahr 2035 angesiedelt ist, zehn Jahre nach den Ereignissen von Black Ops II.

Die Story führt dich und dein Team auf die Spur des totgeglaubten Terroristen Raul Menendez, der droht, die Welt in drei Tagen zu zerstören. Diese Bedrohung zwingt dich, deine taktischen Fähigkeiten zu nutzen und eng mit deinem Team zusammenzuarbeiten, um die Pläne von Menendez zu vereiteln.

Gameplay-Änderungen und neue Features

Welche neuen Features erwarten dich im Gameplay? Black Ops 7 führt einige spannende Änderungen im Gameplay ein. Die Spieler können sich über die Einführung des „Overclock“-Upgrade-Systems freuen, das zusätzliche Fähigkeiten für deine Waffen und Ausrüstung bietet. Zudem gibt es den „Wonder Vehicle“, ein neues Fortbewegungsmittel, das dir hilft, die groß angelegten Karten im Zombies-Modus zu erkunden.

Erstmals ist auch der Fortschritt im Kampagnen- und Zombies-Modus geteilt. Das bedeutet, dass du Erfahrungspunkte und Levelaufstiege in beiden Modi gleichzeitig vorantreiben kannst, was dir eine nahtlose Integration deiner Spielweise ermöglicht.

Plattformen und Verfügbarkeit

Auf welchen Plattformen kannst du Call of Duty: Black Ops 7 spielen? Das Spiel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich sein. Diese breite Verfügbarkeit sorgt dafür, dass du unabhängig von deiner bevorzugten Plattform in den Genuss des neuen Spiels kommen kannst.

Der Zombies-Modus bleibt ein Herzstück von Call of Duty und bietet mit jeder neuen Iteration frische Herausforderungen und innovative Features. Ob du ein Veteran des Modus oder ein Neuling bist, Black Ops 7 verspricht eine packende Erfahrung, die dich in die Welt der Untoten eintauchen lässt.

Was denkst du über die neuen Enthüllungen zu Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!