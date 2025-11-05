Call of Duty: Black Ops 7 – Das sind die Systemanforderungen

Am 14. November 2025 erscheint das heiß erwartete Call of Duty: Black Ops 7. Um die Spannung noch weiter zu steigern, hat Activision die PC-Systemanforderungen für das Spiel bekannt gegeben. Diese Informationen sind unerlässlich für alle, die sicherstellen wollen, dass ihr System bereit ist, um das Spiel in seiner vollen Pracht zu genießen.
Was sind die Mindestanforderungen für Call of Duty: Black Ops 7?
Welche Spezifikationen benötigst du mindestens? Um Black Ops 7 auf deinem PC zu spielen, sollte dein System mindestens die folgenden Spezifikationen erfüllen:
- Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neueste Aktualisierung)
- Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-6600
- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
- Grafikkarte: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 oder Intel Arc A580
- Videospeicher: 3 GB Video RAM
- Speicherplatz: SSD mit 116 GB freiem Speicherplatz
Empfohlene Spezifikationen für ein optimales Spielerlebnis
Welche Hardware wird für ein flüssiges Spielerlebnis empfohlen? Für ein Spielerlebnis mit 60 FPS und allen Einstellungen auf hoch, empfiehlt Activision folgende Spezifikationen:
- Betriebssystem: Windows 11 64 Bit (neueste Aktualisierung)
- Prozessor: AMD Ryzen 5 1600X oder Intel Core i7-6700K
- Arbeitsspeicher: 12 GB RAM
- Grafikkarte: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 oder Intel Arc B580
- Videospeicher: 8 GB Video RAM
- Speicherplatz: SSD mit 116 GB freiem Speicherplatz
Hochleistungsanforderungen für 4K und kompetitives Gameplay
Welche Spezifikationen sind für 4K-Gaming oder kompetitives Spielen erforderlich? Für alle, die Call of Duty: Black Ops 7 in 4K oder auf einem Monitor mit hoher Bildwiederholrate spielen möchten, sind die folgenden Spezifikationen optimal:
- Betriebssystem: Windows 11 64 Bit (neueste Aktualisierung)
- Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X oder Intel Core i7-10700K
- Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
- Grafikkarte: AMD Radeon RX 9070XT oder NVIDIA GeForce RTX 4080 / 5070
- Videospeicher: 16 GB Video RAM
- Speicherplatz: SSD mit 116 GB freiem Speicherplatz
Empfohlene Treiber und weitere technische Anforderungen
Welche Treiber werden benötigt? Um das Beste aus deinem Hardware-Setup herauszuholen, solltest du die folgenden Treiberversionen verwenden:
- AMD: Version 25.9.2
- NVIDIA: Version 581.42
- INTEL: Version 32.0.101.8132
um Spielen wird ein Prozessor mit AVX-Unterstützung benötigt. Nutzer von Intel ARC-Grafikkarten sollten zudem sicherstellen, dass Resizable BAR aktiviert ist. Ein Breitband-Internetzugang und DirectX12-Kompatibilität sind ebenfalls erforderlich. Zudem sind TPM 2.0 und Secure Boot Pflicht.
Veröffentlichungstermin und Verfügbarkeit
Wann kannst du loslegen? Call of Duty: Black Ops 7 wird offiziell am 14. November 2025 um Mitternacht deutscher Zeit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Spieler auf Battle.net und Steam können bereits am 13. November um 21 Uhr PT (14. November um 6 Uhr CET) loslegen.
Was hältst du von den Systemanforderungen für Black Ops 7? Wirst du dein System aufrüsten, um das Spiel in voller Pracht zu genießen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!