Call of Duty: Black Ops 7 – Das sind die Systemanforderungen

Am 14. November 2025 erscheint das heiß erwartete Call of Duty: Black Ops 7. Um die Spannung noch weiter zu steigern, hat Activision die PC-Systemanforderungen für das Spiel bekannt gegeben. Diese Informationen sind unerlässlich für alle, die sicherstellen wollen, dass ihr System bereit ist, um das Spiel in seiner vollen Pracht zu genießen.

Was sind die Mindestanforderungen für Call of Duty: Black Ops 7?

Welche Spezifikationen benötigst du mindestens? Um Black Ops 7 auf deinem PC zu spielen, sollte dein System mindestens die folgenden Spezifikationen erfüllen:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neueste Aktualisierung)

Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-6600

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 oder Intel Arc A580

Videospeicher: 3 GB Video RAM

Speicherplatz: SSD mit 116 GB freiem Speicherplatz

Empfohlene Spezifikationen für ein optimales Spielerlebnis

Welche Hardware wird für ein flüssiges Spielerlebnis empfohlen? Für ein Spielerlebnis mit 60 FPS und allen Einstellungen auf hoch, empfiehlt Activision folgende Spezifikationen:

Betriebssystem: Windows 11 64 Bit (neueste Aktualisierung)

Prozessor: AMD Ryzen 5 1600X oder Intel Core i7-6700K

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 oder Intel Arc B580

Videospeicher: 8 GB Video RAM

Speicherplatz: SSD mit 116 GB freiem Speicherplatz

Hochleistungsanforderungen für 4K und kompetitives Gameplay

Welche Spezifikationen sind für 4K-Gaming oder kompetitives Spielen erforderlich? Für alle, die Call of Duty: Black Ops 7 in 4K oder auf einem Monitor mit hoher Bildwiederholrate spielen möchten, sind die folgenden Spezifikationen optimal:

Betriebssystem: Windows 11 64 Bit (neueste Aktualisierung)

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X oder Intel Core i7-10700K

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 9070XT oder NVIDIA GeForce RTX 4080 / 5070

Videospeicher: 16 GB Video RAM

Speicherplatz: SSD mit 116 GB freiem Speicherplatz

Empfohlene Treiber und weitere technische Anforderungen

Welche Treiber werden benötigt? Um das Beste aus deinem Hardware-Setup herauszuholen, solltest du die folgenden Treiberversionen verwenden:

AMD: Version 25.9.2

NVIDIA: Version 581.42

INTEL: Version 32.0.101.8132

um Spielen wird ein Prozessor mit AVX-Unterstützung benötigt. Nutzer von Intel ARC-Grafikkarten sollten zudem sicherstellen, dass Resizable BAR aktiviert ist. Ein Breitband-Internetzugang und DirectX12-Kompatibilität sind ebenfalls erforderlich. Zudem sind TPM 2.0 und Secure Boot Pflicht.

Veröffentlichungstermin und Verfügbarkeit

Wann kannst du loslegen? Call of Duty: Black Ops 7 wird offiziell am 14. November 2025 um Mitternacht deutscher Zeit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Spieler auf Battle.net und Steam können bereits am 13. November um 21 Uhr PT (14. November um 6 Uhr CET) loslegen.

Was hältst du von den Systemanforderungen für Black Ops 7? Wirst du dein System aufrüsten, um das Spiel in voller Pracht zu genießen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!