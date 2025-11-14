Call of Duty Black Ops 7 – So funktioniert das Endgame auf der Avalon-Karte

Call of Duty: Black Ops 7 begeistert Spieler mit einer spannenden Kampagne und einem umfangreichen Endgame-Modus. Das Spiel, das am 14. November 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wurde, bietet eine Vielzahl von Neuerungen, die die Spielerfahrung bereichern.

Was erwartet dich im Endgame von Black Ops 7?

Was ist das Endgame von Black Ops 7? Nachdem du alle 11 Missionen der Kampagne abgeschlossen hast, schaltest du das Endgame frei. Diese zwölfte Mission fügt der Kampagne von Black Ops 7 eine neue Ebene der Wiederspielbarkeit hinzu und erweitert sie mit einem offenen Welt-Gameplay auf der Avalon-Karte. Hier kannst du entweder alleine oder in einem Trupp von bis zu vier Spielern in PvE-Matches eintauchen.

Im Endgame kannst du als einer der Hauptcharaktere der Kampagne oder als ein komplett individueller Operator spielen. Dazu gehört die Anpassung deines Charakters mit Fähigkeiten wie Greifhaken und der Tarnfähigkeit Active Camo. Besonders hervorzuheben ist die neue Fähigkeit „Shadow Break“, die Gegner in die Luft schleudert und eliminiert.

Wie funktioniert die Avalon-Karte?

Welche Besonderheiten bietet die Avalon-Karte? Die Avalon-Karte ist ein Zentrum für spannende Gefechte und enthält mehrere interessante Orte aus der Black Ops-Reihe. Diese Orte umfassen Gebiete mit vier Schwierigkeitsstufen, die es den Spielern ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu testen und zu verbessern, um in den anspruchsvolleren Zonen der Karte zu bestehen.

Ähnlich wie bei Extraction-Shootern sind die Missionen im Endgame von hohem Risiko und hohem Ertrag geprägt. Spieler müssen überleben und erfolgreich aus Avalon evakuieren, um ihre Fortschritte zu bewahren. Stirbt ein Spieler, verliert er alles und muss von vorne beginnen.

Welche neuen Features bietet Black Ops 7?

Was macht Black Ops 7 einzigartig? Black Ops 7 ist das erste Call of Duty-Spiel, das eine vollständige Progression in der Kampagne ermöglicht. Spieler können im Endgame aufleveln, einzigartige Tarnungen verdienen und Fortschritte im Battle Pass erzielen. Diese Fortschritte bleiben bestehen, während du die Kampagneninhalte spielst.

Multiplayer-Änderungen und Spielmodi

Welche neuen Multiplayer-Features gibt es? In einem kürzlich veröffentlichten Dev Talk-Video von Treyarch wurden Änderungen im Multiplayer vorgestellt, darunter Anpassungen an der Bewegung, der Zielhilfe und den Perks. Die vollständige Roadmap für Season 1 von Black Ops 7 umfasst sechs neue Multiplayer-Karten, drei Zombies-Karten, neue Waffen und saisonale Events.

Der Multiplayer-Modus bietet zwei Teams von jeweils sechs Spielern, die in verschiedenen Spielmodi gegeneinander antreten. Ein Highlight ist der „Skirmish“-Modus, der 20v20-Kämpfe auf zwei speziellen Karten ermöglicht.

Wie kannst du Black Ops 7 erleben? Call of Duty: Black Ops 7 ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Obwohl es derzeit keine speziellen Angebote gibt, bietet das Spiel eine Vielzahl von Inhalten, die sowohl Einzelspieler als auch Multiplayer-Fans begeistern werden.

Was hältst du von den neuen Endgame-Inhalten in Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!