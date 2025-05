Call of Duty 2025 – Wall-Running sorgt für Kontroversen in der Gaming-Community

Ein neues Call of Duty-Spiel sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen in der Gaming-Community. Ein Leak deutet darauf hin, dass das kommende Spiel, das voraussichtlich im Jahr 2025 veröffentlicht wird, die umstrittene Wall-Running-Mechanik aus Call of Duty: Black Ops 3 zurückbringen könnte. Diese Funktion, die ursprünglich im Jahr 2015 eingeführt wurde, ermöglichte es den Spielern, an Wänden entlangzurennen, was eine völlig neue Dynamik in das Gameplay brachte.

Wall-Running kehrt zurück

Was hat das Wall-Running so kontrovers gemacht? Die Wall-Running-Mechanik erlaubte es den Spielern, sich schneller und agiler zu bewegen, was das Spieltempo erheblich steigerte. Während einige Spieler diesen Ansatz begrüßten, sehnten sich andere nach dem traditionellen „Boots on the Ground“-Kampf, der die Serie ursprünglich prägte. Diese Mechanik wurde zuletzt in Call of Duty: Infinite Warfare verwendet, bevor die Serie zu einem traditionelleren Gameplay zurückkehrte.

Aktuellen Leaks zufolge könnten Spieler in Call of Duty 2025 erneut die Möglichkeit haben, an Wänden entlangzurennen. Dies sorgt bereits jetzt für hitzige Diskussionen unter den Fans, die sich fragen, wie gut diese Mechanik in das neue Spiel integriert werden kann.

Die Rolle von Leaks in der Gaming-Industrie

Wie entstehen solche Leaks? Ein Grund für das Auftauchen solcher Informationen ist die Art und Weise, wie Call of Duty entwickelt wird. Die Spiele der Serie sind eng miteinander verknüpft, und zukünftige Inhalte können oft in den Dateien bestehender Spiele entdeckt werden. Dies liegt daran, dass alle Spiele im Wesentlichen als DLCs für eine zentrale Hub-App fungieren, was den Entwicklern die Implementierung neuer Funktionen erleichtert.

Die Frage ist nun, wie Spieler auf die Rückkehr des Wall-Runnings reagieren werden. Die Reaktionen könnten gemischt ausfallen, da die Community gespalten ist zwischen denjenigen, die die Innovation begrüßen, und denjenigen, die die traditionellen Wurzeln der Serie bevorzugen.

Call of Duty in der Zukunft

Was bedeutet die Rückkehr des Wall-Runnings für die Serie? Wenn Call of Duty: Modern Warfare 4 im Jahr 2026 veröffentlicht wird, ist es unwahrscheinlich, dass es über Wall-Running verfügen wird. Die Rückkehr zu bodenständigem Gameplay könnte eine Möglichkeit sein, den Fans jährlich abwechslungsreiche Spielerfahrungen zu bieten und so das Interesse an der Serie aufrechtzuerhalten. Ein solches Modell könnte das Franchise beleben und einer Ermüdung der Spieler entgegenwirken.

Die offizielle Bestätigung für die Rückkehr des Wall-Runnings steht noch aus, und es bleibt abzuwarten, wie die Entwickler diese Mechanik in das neue Spiel integrieren werden. Die Fans sind gespannt auf weitere Informationen, die möglicherweise im Sommer 2025 bekanntgegeben werden.

Was denkst du über die mögliche Rückkehr des Wall-Runnings in Call of Duty? Teile deine Meinung in den Kommentaren!