Setting von Call of Duty 2020 deutet auf Kalter Krieg

Laut einem aktuellen Report soll sich die Handlung von Call of Duty 2020 nicht in der modernen Zeit oder in der Zukunft abspielen. Es soll wieder in die Vergangenheit gehen. Das Setting des neuen CoDs wäre somit wohl klar, wenn man dem aktuellen Bericht glauben kann.

Im nächsten Call of Duty werden die Spieler laut The Gaming Revolution, einem bekannten CoD-Leaker, in die Zeit des Kalten Krieges geworfen. Es könnte auch direkt in den Vietnamkrieg gehen.

Spielt Black Ops 5 im Kalten Krieg?

Da es sich beim dem Leaker um eine eher glaubwürdige Quelle handelt, weil es hier in der Vergangenheit zu diversen richtigen Aussagen kam, scheint das Setting nun für viele in trockenen Tüchern. In Hinsicht auf Call of Duty: Modern Warfare oder Call of Duty: Warzone lagen sie häufiger richtig.

Neben der Tatsache, dass es sich um den Vietnamkrieg oder den Kalten Krieg handeln soll, verweist der Leaker zudem auf einen Zombie-Modus und die Rückkehr der Operatoren. Bezüglich „Call of Duty 2020“ gibt es sogar noch ein paar Videoausschnitte, die sie auf Twitter geteilt haben:

Der obige Ausschnitt zeigt eine Schneelandschaft und der Spieler ist auf einem Schneemobil unterwegs. Ob die Bilder wirklich echt sind, ist nicht bekannt.

Laut eines älteren Berichts von Kotaku, befindet sich CoD 2020 jedoch durchaus in der Entwicklung. Und zwar bei Treyarch. Das bedeutet, dass es ein Black Ops-Spiel werden könnte. Aber auch hier ist die Rede vom Kalten Krieg. Von offizieller Seite aus gibt es bislang lediglich den Hinweis, dass Activision in 2020 ein weiteres CoD-Spiel plant. Ob es wirklich Call of Duty: Black Ops 5 wird, bleibt bis zur offiziellen Enthüllung abzuwarten.