Bekommt Cal Kestis eigene Star Wars-Serie? Schauspieler befeuert Gerüchteküche

Star Wars Jedi: Fallen Order trumpfte nicht nur mit dem allseits behilflichen Sidekick BD-1 auf. Respawn Entertainment und Disney gelang es, mit Cal Kestis einen neuen Charakter zu kreieren, der den Star Wars-Fans noch lange im Gedächtnis bleiben sollte.

Der junge Padawan, der die Ereignisse rund um die Jedi vernichtende Order 66 überlebt, geht seinen eigenen Weg in der weit, weit entfernten Galaxis.

Und dabei wird er von Cameron Monaghan verkörpert. Er verlieh dem Charakter sein heute bekanntes Antlitz.

Seit es die Figur geschafft hat, die Herzen der Fans zu erobern, wird immer wieder spekuliert, ob sie nicht eines Tages den Sprung auf die große Heimkinoleinwand schaffen könnte.

Wird Cal Kestis in einer Star Wars-Serie gezeigt?

Insbesondere die Realfilmserie Obi-Wan Kenobi war zuvor ein ganz heißer Kandidat, nachdem Das Buch von Boba Fett sogar einen ähnlichen Erkundungsdroiden wie BD-1 in Szene setzte. Doch in der Kenobi-Serie fehlte jede Spur von Cal Kestis.

Vorerst bleibt er in seiner Videospielheimat. Aber muss das jetzt für immer so bleiben? Wohl kaum.

Cameron Monaghan hat kürzlich ein paar Gerüchte kommentiert, die mit dem Realfilmauftritt von Cal Kestis zu tun haben.

Gegenüber Screenrant hat er jetzt verraten, dass es wohl durchaus Interesse seitens Disney gibt, diese Figur in andersartiger Form zu integrieren.

Auf die Frage hin, ob es ein Interesse von ihm oder den Verantwortlichen geben würde, den Charakter in einer Realfilmserie zu verbauen, gibt er klar zu verstehen, dass das durchaus der Fall sei:

„Nun, natürlich gibt es Interesse. Das ist alles, was ich sagen kann.“

Der Schauspieler darf scheinbar nicht weiter ins Detail gehen und das ist wohl ein wichtigerer Hinweis als die Tatsache, dass es Interessen geben könnte. Die Frage ist: Was plant Disney hier?

Arbeiten die Verantwortlichen im Geheimen an einer eigenen Serie zum Charakter? Lautet die Serie dann „Cal Kestis“, ähnlich wie die Obi-Wan-Serie? Oder sehen wir ihn sogar in Andor? Ein weiterer Kandidat wäre The Mandalorian Staffel 3, die Serie startet im Februar 2023.

Aber was meint ihr? Werden wir Cal Kestis bald in einer Serie auf Disney Plus sehen? Oder bleibt es vorerst beim zweiten Auftritt im Videospielkosmos? Alle Infos zu Star Wars Jedi: Survivor findet ihr hier.