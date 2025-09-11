Borderlands 4 – Entdecke Vex, die zynische Sirene mit einzigartigen Builds

Die Sirenenklasse in Borderlands 4 bietet mit der neuen Figur Vex eine spannende Möglichkeit, das Spiel auf eine ganz neue Weise zu erleben. Vex, eine zynische und sarkastische Sirene, weicht von den bisherigen Sirenen-Archtypen ab und bietet durch ihre Vielseitigkeit eine Vielzahl von Build-Optionen. In diesem Artikel werden drei der besten Vex-Builds auf maximalem Level vorgestellt, die jeweils auf einem ihrer einzigartigen Fähigkeitsbäume basieren.

Vexcalation: Der kinetische Schadensprofi

Wie funktioniert der Vexcalation-Build? Dieser Build konzentriert sich auf kinetischen Blutungsschaden, der als Statuseffekt gilt, und nutzt eine hohe kritische Trefferchance, um Kill Skills zu aktivieren, ohne Feinde töten zu müssen. Dies macht ihn sowohl für das Ausschalten von Mobs als auch für Bosskämpfe geeignet. Wichtige Fertigkeiten wie Leeching Attunement, Bloodletter und Material Components verstärken deine kinetischen Waffen und ermöglichen Bonus-Lebensraub, Nachladegeschwindigkeit und zusätzlichen kinetischen Schaden.

Die Kombination dieser Fähigkeiten verbessert den kinetischen Waffenschaden erheblich, unterstützt durch verschiedene Kill Skills, die den DPS weiter steigern. Augmente wie Witchy Trigger Finger erhöhen den Waffenschaden und laden die aktuelle Waffe durch Eldritch Blast oder Phase Explosion nach. Der Vibe Check Capstone macht Eldritch Blast zu einer Ladungsfertigkeit und verdoppelt die Abklingzeitreduktion durch Waffenschaden.

Der Beschwörer: Tödliche Minion-Unterstützung

Warum ist der Summoner-Build effektiv? Dieser Build dreht sich um das Beschwören mehrerer Minions mit der Dead Ringer-Fertigkeit, um Vex’s Schadensausstoß zu erhöhen. Ziel ist es, mehrere Reaper und Spectre Minions auf dem Feld zu haben, die zusätzlichen Schaden anrichten und Statuseffekte anwenden. Fertigkeiten wie Cold Iron und Fell Inscriptions steigern den Waffen- und Nahkampfschaden für dich und deine Minions.

Durch den Blood Sacrifice Perk werden Kill Skills aktiviert, wenn Minions sterben. Dies ermöglicht eine starke Synergie mit Fähigkeiten wie Grave Fiends und Grave Quickening. Die Fokussierung auf Statuseffekte wird durch Portents of Suffering und Prismatic Ichor verstärkt, die den Schadensausstoß der Minions weiter erhöhen.

Here Comes Trouble: Ein entspannter Begleiter

Was macht den Here Comes Trouble-Build aus? Dieser Build ist perfekt für Spieler, die einen entspannten Spielstil bevorzugen, indem sie Vex’s Phase-Freund Trouble nutzen, eine niedliche (aber tödliche) spektrale Katze. Der Fokus liegt auf Kryo-Schaden, der durch Vex’s Elementanpassung verstärkt wird. Icy Attunement stellt die Abklingzeiten für Ordnance nach einem Kill wieder her, während Claw and Bang Nahkampf- und Ordnance-Schaden für dich und Trouble erhöht.

Überlebensfähigkeit wird durch häufige Überschilde gewährleistet, die durch Fähigkeiten wie Overprotective und Blast Rites bereitgestellt werden. Diese synergieren mit Corporeal, um den verursachten Schaden zu erhöhen, während du einen Überschild hast. Trouble Bubble sorgt dafür, dass Trouble bei Schaden einen Überschild erhält und eine elementare Aura erzeugt, die kontinuierlich Schaden an Feinden in der Nähe verursacht.

Welcher Vex-Build spricht dich am meisten an? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!