Bloober Teams Silent Hill 2 Remake begeistert Fans – Neues Projekt in Arbeit!

Die Ankündigung, dass Bloober Team das Remake von Silent Hill 2 übernimmt, sorgte bei vielen Fans der Serie zunächst für Skepsis. Schließlich gilt Silent Hill 2 als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Die Entscheidung, das Remake einem Studio anzuvertrauen, das für Spiele wie The Medium und Blair Witch bekannt ist, schien ein gewagtes Unterfangen zu sein. Doch diese Befürchtungen wurden im letzten Jahr zerstreut, als das Spiel mit großer Kritikerlob und Rekordverkäufen veröffentlicht wurde.

In einem Interview mit PC Gamer sprach Jacek Zieba von Bloober Team darüber, wie der Erfolg des Spiels die Wahrnehmung des Studios verändert hat.

„Wir fangen an, uns nicht mehr ständig wie Außenseiter zu fühlen nach Silent Hill“, sagte Zieba zu PC Gamer. „Die Silent Hill-Ära war in den Augen der Öffentlichkeit nicht so einfach. Es gab viele Stimmen: ‚Oh nein, Bloober macht das. Sie werden das zerstören.‘ Es war sehr schwierig für das ganze Unternehmen, an unserem Kurs festzuhalten und all unser Herzblut in diese Sache zu stecken, selbst wenn es die meisten Menschen nicht wollten. Wir haben das Gegenteil bewiesen, und das ist schön.“