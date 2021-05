BlizzCon abgesagt: Reguläre BlizzCon fällt 2021 komplett weg!

Überraschung: Wie Blizzard kürzlich verlauten ließ, fällt die allseits beliebte BlizzCon in diesem Jahr komplett aus. Die BlizzCon 2021 wurde abgesagt.

Das bedeutet, es wird in diesem Jahr keine weitere BlizzCon stattfinden. Die BlizzCon 2020 fiel ebenfalls aus, dafür gab es nach einer Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie schließlich in diesem Jahr ein digitales Pendant. Eine reguläre BlizzCon 2021 zum Ende des Jahres wird es allerdings nicht noch einmal geben, aber Blizzard plant mit einem digitalen Event fürs Frühjahr 2022.

„Der Aufbau der BlizzCon als Präsenzveranstaltung ist eine epische und komplexe Angelegenheit, die viele Monate der Vorbereitung benötigt. Das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die vielen Produktionspartner, Esportsprofis, Moderatoren, Entertainer, Künstler und anderen Kooperationspartner, mit denen wir gemeinsam lokal und weltweit an den einzelnen Bereichen der Veranstaltung arbeiten. Die anhaltende Komplexität und die vielen Unsicherheiten der Pandemie wirken sich negativ auf unsere Planungsmöglichkeiten an vielen dieser Fronten aus. Letztendlich haben wir nun den Punkt überschritten, an dem wir noch die Art von Event auf die Beine stellen könnten, die wir euch im November bieten wollten.“ Saralyn Smith, Executive Producer der BlizzCon

Keine BlizzCon 2021 wegen Corona-Pandemie

Überraschend ist es deswegen, weil die gesamte Blizzard-Community zumindest mit einer digitalen Version zum Jahresende gerechnet, und insgeheim auf eine physische BlizzCon gehofft hat.

Die BlizzCon 2020, die im frühen 2021 digital abgehalten wurde, fand ohne Live-Publikum statt. Sie war also eher eine Abfolge von Präsentationen, die im Netz gestreamt wurde. Und dennoch konnten die Fans ihrer liebsten Blizzard-Spiele die wichtigsten Neuigkeiten im entspannten Stream von zu Hause aus genießen.

So oder so ist eine BlizzCon ohne die Spieler und Spielerinnen aus aller Welt natürlich keine richtige BlizzCon und so hat sich Blizzard schließlich wegen den erschwerten Bedingungen aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie dazu entschieden, in diesem Jahr die reguläre BlizzCon auszusetzen.

Wir gehen davon aus, dass das „globale Event“, das sie nun fürs nächste Jahr vorbereiten, ein Pendant zur BlizzConline sein wird, wie wir es vor einigen Monaten kennengelernt haben. Saralyn Smith, ausführende Produzentin der BlizzCon, meint abschließend, dass dieses Event dann mit weniger persönlichen Ansammlungen stattfinde. Mehr Infos diesbezüglich würden in der Zukunft geteilt.

Aber was haltet ihr von der abgesagten BlizzCon 2021? Und ist eine digitale sogleich eine befriedigende Alternative für euch? Teilt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren mit.