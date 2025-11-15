CoD: Black Ops 7 gestartet – Überraschend niedrige Spielerzahlen zum Release-Tag

Der Start von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 war mit Spannung erwartet worden, insbesondere unter den Fans der langjährigen Call of Duty-Reihe. Doch die Spielerzahlen am ersten Tag auf Steam waren überraschend niedrig im Vergleich zu den Vorjahreszahlen. Nur 81.000 Spieler verzeichneten die Server, was im Vergleich zu den 230.000 Spielern beim Vorgänger Call of Duty: Black Ops 6 eine deutliche Abnahme darstellt.

Die Konkurrenz schlägt zu

Warum ziehen Arc Raiders und Battlefield 6 mehr Spieler an? Arc Raiders und Battlefield 6 scheinen einen erheblichen Teil der Spielerbasis von Black Ops 7 abgefangen zu haben. Arc Raiders, ein Third-Person Extraction Shooter, bietet ein einzigartiges Spielerlebnis in einer post-apokalyptischen Welt, in der Spieler auf der Suche nach Ressourcen gegen andere Spieler und NPCs kämpfen. Diese Kombination aus PvP und PvE hat das Interesse vieler geweckt.

© Activision

Battlefield 6, das ebenfalls 2025 erschienen ist, setzt auf das bewährte Battlefield-Rezept aus großangelegten Schlachten mit einer Vielzahl von Fahrzeugen und zerstörbaren Umgebungen. Mit über sieben Millionen verkauften Einheiten innerhalb von drei Tagen und einer gut angenommenen Spielmechanik hat Battlefield 6 bei den Spielern einen Nerv getroffen.

Die Herausforderungen für Black Ops 7

Was sind die Gründe für das nachlassende Interesse an Black Ops 7? Ein Grund könnte die sogenannte „COD-Müdigkeit“ sein. Die jährliche Veröffentlichung eines neuen Call of Duty-Titels hat bei einigen Spielern zu einer gewissen Erschöpfung geführt. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz durch Spiele wie Arc Raiders und Battlefield 6 in diesem Jahr besonders stark ist. Diese Titel haben nicht nur innovative Spielmodi, sondern auch starke Marketingkampagnen, die das Interesse der Community geweckt haben.

Ein weiterer Faktor könnte die zunehmende Kritik an der „Fortnitification“ von Call of Duty sein, bei der sich Spieler über zu viele kosmetische Inhalte und einen Mangel an innovativen Spielmechaniken beschweren. Außerdem haben einige Spieler den Eindruck, dass Black Ops 7 mit seinen Bosskämpfen nicht die gewünschte Spannung bietet.

Perspektiven und Möglichkeiten

Wie könnte sich Black Ops 7 auf dem Markt behaupten? Trotz der niedrigen Startzahlen gibt es immer noch Hoffnung für Black Ops 7. Historisch gesehen erreichen Call of Duty-Spiele oft am Wochenende nach der Veröffentlichung ihren Höhepunkt, wenn mehr Spieler Zeit haben, sich mit dem neuen Inhalt zu beschäftigen. Auch die Rückmeldungen der Community könnten genutzt werden, um das Spiel durch Patches und Updates zu verbessern.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Spielerzahlen entwickeln werden und ob sich Activision strategisch neu ausrichtet, um auf die Konkurrenz zu reagieren. Black Ops 7 könnte von Verbesserungen im Gameplay und neuen, aufregenden Inhalten profitieren, um die Spieler zurückzugewinnen.

Deine Meinung zählt!

Was denkst du über die aktuellen Entwicklungen in der FPS-Szene und die Konkurrenz zwischen Call of Duty, Arc Raiders und Battlefield 6? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!