Mit der Serie Black Mirror beschreitet Netflix neue Wege: Die preisgekrönte britische Science-Fiction- und Anthologie-Serie von Charlie Brooker experimentierte als einer der ersten Produktionen überhaupt mit Virtual Reality.

Neben fünf normalen Serien-Staffeln erschien im Jahr 2018 der dazugehörige interaktive Film Black Mirror: Bandersnatch, der die Zuschauer dazu einlädt, selbst an der Entwicklung der Geschichte mitzuwirken. Der Erfolg ebnete den Weg für weitere experimentelle VR-Filme nicht nur für den Streaming-Dienst.

Doch wie geht es mit dem Serienhit weiter? Die Frage wurde nun dem fünffachen Emmy-Preisträger Charlie Brooker im Interview mit dem britischen Magazin Radio Times gefragt. Der zeigt sich zwar offen für eine Staffel 6, geplant sei aber derzeit noch nichts, erklärt er.

Auch sei er sich nicht sicher, ob in der heutigen Zeit während der Corona-Pandemie das Publikum überhaupt Interesse an einer dystopischen Gesellschaft habe:

„Im Moment weiß ich nicht, ob Appetit an Geschichten über zerfallende Gesellschaften besteht, also arbeite ich nicht an einer solchen. Ich bin beschäftigt, arbeite an Sachen. Ich weiß nicht, was ich über das, was ich tue und nicht tue, sagen darf.“