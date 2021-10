Wer keinen Kabelsalat mag hat mit der K800 von Logitech gut lachen, denn hierbei handelt es sich um eine Wireless-Tastatur mit Rubberdome-Technik , deren integrierter Lithium-Ionen-Akku laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 10 Tagen hat. Die Signalübertragung erfolgt per Funk, wofür in der Lieferung ein USB-Funk-Adapter beliegt.

Solltet ihr eine Tastatur suchen, die ihr in erster Linie nicht zum Zocken sondern für die Arbeit benötigt, dann ist die Cherry KC1000 wohl weitgehend konkurrenzlos. Das gute Stück kommt im zeitlosen Schwarz daher, ist aber auch in Grau zu haben, sie hat GS-Zulassung (Geprüfte Sicherheit) und eignet sich daher perfekt für den Einsatz in Unternehmen oder im Büro.

In seinem ausführlichen Test erfahrt ihr mehr, doch unterm Strich kann gesagt werden, dass diese USB-Tastatur von Razer in fast allen Hauptdisziplinen die volle Punktzahl erhalten hat. Lediglich der relativ hohe Preis von knapp 200 Euro und einige kleine Schwächen trüben den Gesamteindruck ein wenig.

Jeder PC-Besitzer benötigt eine Tastatur . Sei es, um Texte zu schreiben, in der Kommentarsektion die eigenen Gedanken zu teilen oder um eine Runde zu zocken . Das Bindeglied zwischen Benutzer und Computer ist unerlässlich, um mit der Welt in Kontakt zu treten.

