Battlefield 6 startet Battle Royale mit tödlichem Sturm – Neues für 2025

Die Gerüchte und Leaks rund um den Battle Royale-Modus von Battlefield 6 nehmen weiter Fahrt auf, obwohl weder EA noch DICE ein genaues Veröffentlichungsdatum bestätigt haben. Kürzlich enthüllte ein vertrauenswürdiger Leaker das vollständige Line-up der Modi, die zum Start der ersten Saison erwartet werden. Die offizielle Roadmap erwähnt den Battle Royale-Modus zwar nicht, doch es wird spekuliert, dass er am 28. Oktober 2025 erscheinen könnte, zeitgleich mit dem Start von Saison 1.

Einzigartige Modi und Features

Welche Modi sind im Battle Royale von Battlefield 6 enthalten? Laut dem Leaker Shaun Weber wird der Modus mit den klassischen Varianten Solos, Duos, Trios und Quads starten. Zudem soll es einen weiteren Modus namens Gauntlet geben. In Gauntlet kämpfen die Teams in einer Reihe von Missionen gegeneinander, bei denen das Team mit der niedrigsten Punktzahl eliminiert wird, bis nur noch ein Team übrig bleibt.

Welche besonderen Features bietet der Modus? Eine herausragende Neuerung ist der Einsatz von Proximity-Chat, der es den Spielern ermöglicht, über Sprachchat zu kommunizieren, wenn sie sich in einer bestimmten Nähe zueinander befinden. Dies könnte das taktische Gameplay erheblich beeinflussen und bietet neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit oder Sabotage.

Das tödliche Sturmkreissystem

Wie unterscheidet sich Battlefield 6 von anderen Battle Royale-Spielen? EA hebt hervor, dass der Sturmkreis in Battlefield 6 „der tödlichste Ring im Battle Royale“ ist. Er tötet Spieler sofort bei Kontakt, was bedeutet, dass du den Sturm nicht zu deinem Vorteil nutzen kannst, wie es in Spielen wie Call of Duty: Warzone oder Fortnite möglich ist. Diese neue Mechanik könnte das Spieltempo drastisch verändern und erfordert von dir, deine Strategien entsprechend anzupassen.

Der Start von Saison 1 am 28. Oktober 2025 wird nicht nur den Battle Royale-Modus mit sich bringen, sondern auch eine neue Karte, Modi, Waffen und Fahrzeuge. Zwei weitere Updates sind für den 18. November und 9. Dezember 2025 geplant, die das Spiel um noch mehr Inhalte erweitern werden.

Erwartungen und Vorfreude

Was sind die Erwartungen an den neuen Modus? Die Erwartungen an den neuen Modus sind hoch, insbesondere nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Battlefield 6 am 10. Oktober 2025. Mit einem geschätzten Budget von über 400 Millionen Euro und positiven Kritiken bleibt abzuwarten, wie der Battle Royale-Modus aufgenommen wird.

Die Rückkehr klassischer Modi sowie die Einführung neuer Systeme und Features könnten Battlefield 6 zu einem spannenden Erlebnis machen, das du nicht verpassen solltest. Die Möglichkeit, mit oder gegen Freunde in einem intensiven Battle Royale anzutreten, verspricht packende Momente und strategische Herausforderungen.

Was denkst du über die kommenden Modi und Features von Battlefield 6? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren!