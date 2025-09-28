Battlefield 6 punktet mit Promi-Trailer als Antwort auf Call of Duty

Battlefield 6 hat in seinem neuen Live-Action-Trailer, der am 28. September 2025 veröffentlicht wurde, einen deutlichen Seitenhieb auf Call of Duty ausgeteilt. Der Trailer strotzt vor prominenten Cameos und positioniert das Spiel als direkte Konkurrenz zu Call of Duty, wobei er sich auf die militärische Simulation konzentriert, im Gegensatz zu den verspielten Kosmetika von Call of Duty.

Prominente im Fokus

Welche Prominenten sind im Battlefield 6 Trailer zu sehen? Im Mittelpunkt des Trailers stehen Schauspieler Zac Efron, NBA-Star Jimmy Butler, Country-Sänger Morgan Wallen und der britische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Paddy Pimblett. Diese Prominenten tragen maßgeschneiderte taktische Ausrüstung und übertrieben gestaltete Waffen, die einen klaren Wink an die bunten Kosmetika von Call of Duty darstellen.

In einer dramatischen Szene beginnt Zac Efron einen Satz, nur um kurz darauf von einer Rakete unterbrochen zu werden, die die Gruppe sprengt. Dies symbolisiert den Kontrast zwischen den bunten Charakteren und der traditionellen militärischen Darstellung von Battlefield 6.

Reaktionen und Bedeutung

Wie reagiert die Community auf diesen Trailer? Innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung sammelte der Trailer über eine halbe Million Aufrufe auf YouTube und tausende Kommentare. Viele Fans lobten das Konzept und die Umsetzung. Kommentare wie „Gibt dem Marketingteam eine Gehaltserhöhung“ und „Das Marketingteam hat den Auftrag verstanden“ finden sich unter den beliebtesten Kommentaren.

Der Trailer suggeriert, dass EA nicht zögert, Battlefield 6 als ernstzunehmende Alternative zu Call of Duty zu positionieren, insbesondere für diejenigen, die von den farbenfrohen Kosmetika des Konkurrenten ermüdet sind oder sie nie mochten.

Die Marktstrategie von EA

Wie plant EA, Battlefield 6 gegen Call of Duty zu positionieren? EA scheint entschlossen, Battlefield 6 als militärische Simulation hervorzuheben, die sich von den fantasievollen Elementen von Call of Duty absetzt. Die Entscheidung, Prominente im Trailer zu verwenden, ist eine direkte Anspielung auf Activisions Strategie, die oft auf prominente Werbeträger setzt.

DICE-Producer Jeremy Chubb hat kürzlich geäußert, dass er erwartet, dass Battlefield 6 kommerziell besser abschneidet als sein Vorgänger Battlefield 2042, das seit November 2021 über 10 Millionen Einheiten verkauft hat.

Die Zukunft der Shooter-Giganten

Wie sieht die Zukunft für Battlefield 6 und Call of Duty aus? Battlefield 6 wird am 10. Oktober 2025 erscheinen, während Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 auf den Markt kommt. Trotz der Konkurrenz behaupten Quellen nahe Activision, dass der Publisher sich keine Sorgen macht und Call of Duty als „zu groß, um zu scheitern“ ansieht.

Ob Battlefield 6 tatsächlich als ernsthafte Bedrohung für Call of Duty angesehen werden kann, bleibt abzuwarten. Doch die provokative Marketingstrategie von EA dürfte für Diskussionen und Aufmerksamkeit sorgen.

Was hältst du von diesem kreativen Schlagabtausch zwischen Battlefield 6 und Call of Duty? Teile deine Meinung in den Kommentaren!