Battlefield 6 führt mit 7 Millionen Verkäufen in 5 Tagen – neue Herausforderung für CoD

Battlefield 6 beeindruckt die Gaming-Welt mit beeindruckenden Zahlen, die mit denen von Call of Duty vergleichbar sind. Gerade einmal fünf Tage nach seiner Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 hat das Spiel bereits über 7 Millionen Einheiten verkauft. Diese beeindruckenden Verkaufszahlen führten zu einem Bruttoumsatz von rund 350 Millionen Euro für EA. Besonders bemerkenswert ist, dass über die Hälfte dieser Verkäufe über Steam abgewickelt wurden.

Vergleich mit Call of Duty

Wie schneidet Battlefield 6 im Vergleich zu Call of Duty ab? In der Beta-Phase von Battlefield 6, die im August 2025 stattfand, verzeichnete das Spiel auf Steam über 520.000 gleichzeitige Spieler. Im Vergleich dazu erreichte Call of Duty: Black Ops 7 in seiner Beta-Phase etwa 99.000 gleichzeitige Spieler. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Battlefield 6 ein enormes Potenzial hatte, bereits zum Start beliebter zu sein.

Battlefield 6 hat es auch geschafft, den ersten Platz in den UK Sales Charts für die Woche bis zum 11. Oktober 2025 zu erreichen, womit es den vorherigen Spitzenreiter EA Sports FC 26 hinter sich ließ. Diese Erfolge bestätigen die starke Nachfrage nach dem Spiel und die Begeisterung der Fans.

Erfolg auf verschiedenen Plattformen

Welche Plattformen dominieren die Verkaufszahlen von Battlefield 6? Neben Steam, das 56,7% der Verkäufe ausmacht, ist die PlayStation 5 mit 23,7% und die Xbox Series X/S mit 19,6% ebenfalls stark vertreten. Der Erfolg auf diesen Plattformen zeigt, dass Battlefield 6 eine breite Spielerbasis anspricht und auf verschiedenen Konsolen beliebt ist.

Ein weiterer Erfolg zeigt sich auf Twitch, wo die Zuschauerzahlen auf bis zu 865.000 gleichzeitige Zuschauer anstiegen. Diese Zahlen könnten dazu beitragen, noch mehr Spieler für Battlefield 6 zu gewinnen, da Twitch Drops Anreize bieten, das Spiel auszuprobieren.

Herausforderungen und Lösungen

Welche Herausforderungen hat Battlefield 6 zu bewältigen? Trotz des erfolgreichen Starts gab es einige Herausforderungen, insbesondere am Veröffentlichungstag. Spieler hatten Probleme, Battlefield 6 über die EA-App zu spielen, da ihnen fälschlicherweise mitgeteilt wurde, dass sie das Spiel nicht besitzen. EA hat das Problem inzwischen behoben und betroffenen Spielern In-Game-Booster und einen kostenlosen Season Pass bereitgestellt.

Ein weiteres Thema ist die Diskussion über das Waffen-Blooming, das EA in Betracht zieht zu ändern. Diese Änderungen könnten das Spielerlebnis weiter verbessern und die Community zufriedenstellen.

Ausblick auf kommende Inhalte

Was erwartet die Spieler von Battlefield 6 in der Zukunft? Am 28. Oktober 2025 wird die erste Saison von Battlefield 6 starten und den Spielern neue Inhalte bieten. Diese Aktualisierungen zielen darauf ab, die Spielerbasis zu halten, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025.

Während Battlefield 6 bereits einen beeindruckenden Start hingelegt hat, bleibt es spannend zu sehen, wie sich die Konkurrenz mit Call of Duty entwickeln wird. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Battlefield 6 seine Zahlen halten kann.

Was denkst du über den aktuellen Erfolg von Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!